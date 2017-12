Se caută directori de școli! Ministerul Educației a lansat concursul public!

Ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru, a aprobat, prin ordin, metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de director şi director adjunct care se va desfăşura în această toamnă în toate unităţile din învăţământul preuniversitar, de la grădiniţe la licee, anunţă Ministerul Educaţiei. Concursul are două părţi: proba scrisă, organizată la nivel naţional, cu subiecte de timp test-grilă elaborate de minister, şi două probe la nivel judeţean, monitorizate de observatori de la minister. Astfel, potrivit calendarului concursului de director şi director adjunct, în perioada 13 septembrie - 2 octombrie are loc depunerea electronică a dosarelor de concurs (potrivit Procedurii de înscriere electronică, disponibilă pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean), pe 12 octombrie are loc proba scrisă a concursului, între 17 octombrie - 17 noiembrie vor fi programate interviul şi evaluarea CV-ului, iar pe 18 noiembrie vor fi afişate rezultatele concursului. Cei nemulțumiți de evaluări vor putea depune contestații în perioada 21-23 noiembrie, urmând ca acestea să fie analizate, iar până pe 9 decembrie să fie afișate rezultatele finale. Potrivit calendarului, până pe 16 decembrie vor avea loc validarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a rezultatelor finale şi transmiterea acestora la minister.

CUM SE DESFĂȘOARĂ CONCURSUL

Concursul are două componente, una naţională şi una locală: o probă scrisă, la nivel naţional, care constă în rezolvarea unui test-grilă, de 2 ore, cu subiecte elaborate de minister, și două probe la nivelul comisiilor judeţene şi cu monitorizarea observatorilor desemnaţi de minister. La proba scrisă vor fi evaluate aptitudinile cognitive şi competenţele manageriale ale candidaţilor, ambele cu o pondere de 50%, iar probele județene vor consta în analiza CV-ului - realizată în plenul comisiei de concurs, în prezenţa candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor şi punctajelor prevăzute de metodologie şi pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în CV - și un interviu în faţa comisiei de concurs, în care se apreciază scrisoarea de intenţie, calitatea şi susţinerea de către candidați a ofertei manageriale şi a unui plan operaţional pentru un an. Pentru fiecare probă de concurs, punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte. Sunt declaraţi ”admişi” candidaţii care au realizat un punctaj de cel puţin 35 de puncte pentru fiecare probă şi din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel puţin 105 puncte. Este declarat ”promovat” la concurs candidatul ”admis” care a obţinut cel mai mare punctaj total. În cazul egalităţii de punctaj, este declarat ”promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisă. Funcţiile de director şi de director adjunct vacante pentru concurs vor fi anunţate de inspectoratele şcolare judeţene în presă locală şi centrală, precum şi pe site-ul propriu, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de prima zi a sesiunii de concurs”, precizează MENCS.