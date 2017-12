Se caută iubit pentru o miliardară chinezoiacă

SĂRACA FATĂ BOGATĂ Să fii moştenitoarea unei averi de 12 miliarde de dolari nu este atât de uşor cum pare, mai ales dacă eşti femeie necăsătorită în China. Zong Fuli, ajunsă la vârsta de 30 de ani, este fiica magnatului Zong Qinghou, a cărui avere strânsă din producerea şi comercializarea băuturilor de tot felul este estimată la 12 miliarde de dolari. Într-un rar interviu acordat ediţiei chineze a revistei ”Marie Claire”, Zong Fuli se plânge că deşi are bani cu căruţa suferă de singurătate şi nu poate să-şi găsească un iubit care să nu fie interesat de banii săi. ”Sunt pesimistă când vine vorba despre dragoste. Este foarte greu ca o fată ca mine să-şi găsească un prieten. Toată lumea ştie asta”, afirmă tânăra care a urmat cursurile Universităţii Pepperdine din California şi care lucrează în imperiul Hangzhou Wahaha Group Co., fondat de tatăl său. ”Nu sunt foarte pretenţioasă. Ar putea fi un bărbat care să îmi trimită SMS-uri în fiecare zi, pentru a mă întreba cum mă simt, dacă am mâncat sau dacă dorm îndeajuns. Îmi doresc doar puţină atenţie şi afecţiune. Însă este foarte greu să găseşti un astfel de bărbat”, s-a confesat Zong Fuli. Aceasta a recunoscut că majoritatea bărbaţilor pe care îi cunoaşte nu sunt interesaţi decât de afaceri.

Inutil să mai precizăm că Zong Fuli are mii de cereri în căsătorie pe Facebook sau prin intermediul altor reţele de socializare. Chinezi sau bărbaţi de alte naţionalităţi îi fac promisiuni fierbinţi că o vor iubi până la moarte sau că sunt în stare de orice pentru ea, însă când vine vorba despre dragoste, lucurile nu sunt deloc uşoare. Sfatul pentru săraca fată bogată este să îşi schimbe identitatea şi să-şi găsească un nou loc de muncă, unde să îşi găsească prieteni care să nu aibă habar de familia din care provine. Şi apoi, dacă chiar îşi găseşte un bărbat care să-i placă, să încheie musai un contract prenupţial.

PRESIUNE SOCIALĂ Gluma e glumă, însă în China presiunea asupra tinerelor de a se căsători este foarte mare. Nu numai la nivelul societăţii, ci şi prin intermediul partidului de guvernământ şi a mass-media. Tinerele peste 27 de ani necăsătorite sunt numite în propaganda de partid ”sheng nu”, adică un fel de... resturi de femei. Şi nu este numai vina fetelor, care de cele mai multe ori se şcolesc şi se rafinează mai repede şi prea mult pentru a-şi mai găsi bărbaţii potriviţi. China are şi o problemă demografică. În segmentul populaţiei trecute de 30 de ani sunt mai multe femei, în timp ce în generaţia aflată acum la 20 de ani sunt mai mulţi bărbaţi. Aşa că devine şi mai greu pentru femeile ajunse la vârsta de 30 de ani să îşi găsească pereche.