Se caută nod în papură la Delfinariu

Două organizaţii internaţionale de protecţie a animalelor - ProWal şi Forumul pentru conservarea balenelor şi delfinilor - au ridicat, recent, un semn de întrebare cu privire la provenienţa delfinilor care populează Delfinariul Constanţa. O anchetă a acestor organizaţii arată că delfinii constănţeni ar fi fost ilegal aduşi în România, după ce ar fi fost capturaţi în Taiji, Japonia şi nu că s-ar fi născut în captivitate. Despre aceste organizaţii am aflat că ar fi reuşit să interzică reţinerea în captivitate a delfinilor în Anglia. Pentru că acuzaţiile sunt extrem de grave, l-am întrebat pe directorul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) Constanţa, Adrian Bîlbă, dacă au o sămânţă de adevăr şi de unde au pornit aceste speculaţii lansate în media internaţională. Aşa am aflat că cele trei mamifere, care au fost cumpărate din China, au fost achiziţionate cu acte perfect legale şi că la nivel internaţional ar fi pornit o campanie a „conservaţioniştilor de laptop“, după cum le spune Bîlbă, a celor care „visează tot felul de lucruri despre animalele ţinute în captivitate“. „Animalele sunt bine şi sunt adevărate. Delfinii, chiar dacă provin din China, sunt autentici, nu sunt contrafăcuţi. Am pus mâna pe ei, am înotat cu ei şi sunt bine. Din punctul de vedere al originii lor, lucrurile sunt foarte clare. Am avut acum un an un eveniment neplăcut, în urma căruia unul dintre delfini a murit. Ei bine, asigurătorul, care a plătit banii pentru asigurarea de viaţă a delfinului, a verificat inclusiv cu specialişti externi, pregătiţi temeinic în identificarea animalelor, actele şi ne-a spus că sunt în regulă toate“, a declarat Adrian Bîlbă, care a adăugat că există o campanie a unor organizaţii de a împiedica evoluţia delfinilor în delfinarii.

SUSPICIUNI Directorul CMSN estimează că această campanie este o altă născocire a deputatului din zona Delfinariului - Remus Cernea, mare „prieten“ al delfinariilor. „Am văzut că a prezentat un film interesant despre conservarea delfinilor în natură. El a deschis o cutie a Pandorei, în sensul că s-a aflat că şi România a cumpărat delfini din China. Cum China şi Rusia au o imagine proastă vizavi de modalitatea prin care îşi procură sau îşi înmulţesc delfinii în captivitate, pentru că planează această neîncredere asupra lor, acum s-a răsfrânt şi asupra noastră“, a mai spus Bîlbă, care a adăugat că actele pe care le deţine Delfinariul Constanţa arată fără dubiu că delfinii provin dintr-o familie născută în captivitate - a doua generaţie chiar. Directorul CMSN a spus şi că organizaţiile în cauză au trimis o adresă către CMSN în care cer date despre provenienţa delfinilor şi că relaţiile oferite sunt cele care au fost făcute publice de conducerea instituţiei.