Se caută o nouă vedetă internaţională!

Johnny Wright, unul dintre cei mai apreciaţi manageri internaţionali - de care a depins succesul unor staruri precum N SYNC, New Kids on the Block, Backstreet Boys, Britney Spears sau Jonas Brothers - alături de AT&T and Cambio, au dat startul, ieri, unei competiţii la nivel global, în căutarea unor noi talente muzicale. Concursul “On The Spot: Johnny Wright’s Quest for the Next Supergroup” se va întinde pe durata a 25 de săptămâni (până pe 3 iunie 2011), timp în care participanţii vor avea de trecut prin trei etape: audiţiile, confruntările şi finala. Competiţia va fi transmisă în 22 de episoade, pe site-ul onthepsot.cambio.com, de unde participanţii din România pot obţine mai multe informaţii. În stabilirea celor mai buni interpreţi, Johnny Wright va fi ajutat de mai mulţi artişti printre care Jonas Brothers, Ciara sau Aaron Carter.

Constănţenii care doresc să se încrie la concurs trebuie să aleagă una din următoarele piese din lista propusă de organizatori: “Apologize”- One Republic, “Bubbly” - Colbie Caillat, “Dance, Dance”- Fall Out Boy, “Hit Me With Your Best Shot” - Pat Benatar, “Material Girl” - Madonna, “Paparazzi” - Lady Gaga, “So Emotional” - Whitney Houston, “Son of A Preacher Man”- Dusty Springfield, “Take On Me”- A-Ha sau “Breathe Again”, din repertoriul lui Toni Braxton.