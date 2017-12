Se caută o soluţie care să înlocuiască tezele unice!

Deşi Agenţia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Educaţiei (AEACE) şi asociaţia EDU CER propun ministrului Educaţiei să reintroducă examenele de admitere în liceu, Adomniţei a declarat ieri că nu se va renunţa la admiterea la liceu pe baza notelor de la tezele cu subiect unic. Ministrul a recunoscut că sistemul prezintă cîteva erori şi că acestea vor fi luate în considerare în toamna acestui an, dar adminterea la liceu se va face tot pe baza notelor obţinute la tezele cu subiect unic, care face parte din pachetul de legi dezbătut public pînă în data de 17 februarie. „Problemele, la tezele cu subiect unic, au fost legate de faptul că metodologia aplicată a fost aceea a unui examen naţional, iar teza este doar o evaluare, nu este un examen naţional. Erorile constatate au fost minore astfel că nu se va renunţa la admiterea la liceu pe baza notelor de la tezele cu subiect unic”, a precizat Adomniţei. AEACE şi EDU CER cred că examenul de admitere ar trebui să se susţină la o singură probă, respectiv matematica pentru profilul real şi limba şi literatura română pentru uman. În plus, pentru corectitudinea examenelor, cele două organizaţii propun ca supraveghetorii, evaluatorii şi comisiile de examen să nu mai aparţină unităţilor şcolare implicate în examen. ONG-urile consideră că reintroducerea examenului pentru admiterea în liceu ar restabili ierarhia corectă a pregătirii elevilor, ar elimina repartizarea computerizată şi ar asigura o mai mare obiectivitate pe timpul examenelor. Promoţia actuală de clasa a VIII-a este prima care va fi selectată de computer pentru admiterea în clasa a IX-a de liceu, în baza notelor obţinute la tezele cu subiect unic. Printre propunerile celor două organizatii se numără şi eliminarea definitivă a tezelor cu subiect unic şi introducerea altor criterii pentru admiterea în liceu.