Se caută soluţii pentru deblocarea situaţiei actuale din Sănătate

Ministrul Sănătăţii, dr. Ion Bazac, a participat, ieri, la discuţiile dintre reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi cei ai furnizorilor de materiale sanitare şi producătorilor de medicamente. Distribuitorii de medicamente nu au putut onora invitaţia autorităţilor, dar au trimis la întîlnire un observator. “Am totală deschidere spre a găsi o soluţie care să deblocheze situaţia actuală. Însă vreau să înţeleg cum anume s-au realizat şi în ce constau aceste datorii, dacă se înscriu în limitele bugetului sau dacă reprezintă depăşiri ale acestuia. La preluarea mandatului, am cerut spitalelor situaţia la zi, pînă la 31 decembrie 2008, a datoriilor. Am achitat atunci, în ianuarie şi februarie, 300 milioane euro, acum însă constat că apar alte datorii, acumulate în perioada 2005-2008”, a declarat dr. Ion Bazac. În perioada 29 iunie - 10 iulie, 19 comisii de control vor face controale încrucişate, în judeţe diferite, asupra execuţiei bugetare a unităţilor cu paturi, structurii datoriilor şi felului în care au fost direcţionate fondurile plătite la început de an. “Controalele sînt binevenite. La Constanţa, avem trei spitale cu datorii neachitate la termen, Spitalul de Urgenţă, Spitalul de Recuperare din Eforie şi Spitalul Orăşenesc Cernavodă”, a declarat directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa. Reprezentanţii furnizorilor şi ai distribuitorilor au primit o fişă de control similară, pe care o vor completa conform evidenţelor proprii. La sfîrşitul perioadei de control, toate aceste date vor fi confruntate şi se va lua o decizie cu privire la sumele care vor putea fi legal plătite. “Vorbim despre aproximativ 10% din totalul spitalelor din România. Restul nu au, în prezent, astfel de probleme, ceea ce dovedeşte faptul că, dacă există un management de calitate, se poate gestiona sistemul. Nu pot permite ca banii publici să acopere lipsa de profesionalism şi de performanţă a anumitor manageri”, a declarat ministrul Sănătăţii, dr. Bazac. De asemenea, începînd cu 5 iulie, MS va publica, pe portalul e-sănătate.ro, execuţia bugetară a tuturor spitalelor publice. “Nu avem altă variantă decît transparenţă totală. Prin intermediul acestui portal, toţi cei interesaţi vor putea să vadă cum îşi gestionează fiecare spital bugetul alocat”, a spus ministrul dr. Bazac. MS va începe, în perioada imediat următoare, şi controale în farmacii, pentru a verifica modul în care se respectă Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 75/2009, precum şi modul în care se eliberează reţete pe denumirea comună internaţională.

La Spitalul de Urgenţă Constanţa încep să vină medicamentele

Managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Ion Niculescu, a anunţat că reprezentanţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate au promis o suplimentare de fonduri pentru unitate de circa 1,5 milioane lei. „Suma ne ajută să mai achităm o parte din datorii, dar şi să completăm la bugetul salariilor”, a declarat dr. Ion Niculescu. Între timp, s-a mai reuşit efectuarea unor plăţi către unii furnizori de medicamente şi materiale sanitare, astfel că au început să sosească multe dintre comenzile unităţii. „Avem acum şi ser fiziologic, şi aţă chirurgicală, anticoagulante, cefalosporine. Urmează ca, în zilele următoare, să primim şi restul comenzilor”, a declarat, la rîndul său, purtătorul de cuvînt al SCJU.