Se ceartă de un secol pe numele „Macedonia”! Ce se întâmplă acum

Mii de simpatizanţi ai dreptei naţionaliste (VMRO-DPMNE, opoziţie) au manifestat fără incidente sâmbătă la Skopje împotriva schimbării numelui ţării lor, negociat cu Grecia care neagă micului său vecin dreptul de a folosi numele de "Macedonia", relatează AFP, potrivit agerpres.ro. După ani de blocaj, negocierile dintre cele două ţări au cunoscut în ultimele luni progrese spectaculoase, premierul macedonean, Zoran Zaev, şi omologul său elen, Alexis Tsipras, afişând dorinţa lor de a încheia această dispută veche de un sfert de secol. Potrivit celor două ţări, discuţiile se află "în faza finală".

Orice soluţie va face obiectul unui referendum, a anunţat miercuri Zoran Zaev, şi va duce la schimbarea Constituţiei macedonene. "VMRO-DPMNE nu va susţine modificarea Constituţiei pentru a introduce schimbarea numelui constituţional (de Macedonia). Suntem foarte limpezi în această privinţă", a declarat mulţimii noul preşedinte al principalului partid de opoziţie din Macedonia, Hristijan Mickoski. Fostul premier şi lider al acestui partid, Nikola Gruevski, care s-a aflat la conducerea Macedoniei între 2006 şi 2016 şi a fost condamnat miercuri la doi ani de închisoare într-un dosar de abuz de putere, nu a fost prezent.

În schimb, premierul ungar, Viktor Orban, şi-a adus sprijinul noului preşedinte al VMRO-DPMNE prin intermediul unei înregistrări video lăudându-i pe acei "lideri curajoşi şi înţelepţi (...) care nu se apleacă sub presiunea puterilor străine". Grecia consideră că Macedonia este numele provinciei sale nordice şi revendică moştenirea regilor antici Alexandru cel Mare şi Filip Macedoneanul pe care şi-i arogă, de asemenea, macedonenii. În absenţa unui acord, Atena a blocat orice perspectivă de aderare a Macedoniei la NATO sau la Uniunea Europeană.

Mai multe nume au fost discutate, „Gorna Makedonija” (Macedonia de Sus), „Severna Makedonija” (Macedonia de Nord), Macedonia-Ilinden sau Macedonia-Skopje. Sub acoperirea anonimatului, un oficial cu rang înalt a declarat pentru AFP că ipoteza "Macedonia de Nord" are şanse să fie reţinută. Un acord cu Grecia va trebui "ratificat de Parlament înaintea unui referendum". Independentă din 1991, Macedonia a fost acceptată la ONU sub numele Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM). De asemenea, acest nume este folosit şi de responsabilii europeni, însă mai multe ţări, în special Statele Unite şi Rusia, au recunoscut-o sub numele de Macedonia.