Se cere compensarea medicamentelor ieftine

Asociaţia Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR) cere Guvernului, într-o scrisoare deschisă, să renunţe la intenţia de a nu mai compensa medicamentele cu preţuri sub 10 lei, întrucât această măsură va afecta populaţia cu venituri reduse, majoritatea bolnavi cronici. Potrivit APMGR, eliminarea compensării acestor medicamente va afecta populaţia cu venituri reduse şi majoritatea pacienţilor cronici din România, respectiv pe cei care suferă de afecţiuni cardiovasculare, digestive, ale sistemului nervos sau reumatice. Populaţia în vârstă va fi cea mai expusă, atât prin prisma veniturilor reduse, cât şi prin faptul că vârstnicii sunt cei mai afectaţi de aceste boli. Totodată, reprezentanţii APMGR spun că măsura eliminării compensării medicamentelor cu preţuri sub 10 lei şi menţinerea taxei clawback la un nivel nesustenabil - care distruge industria locală de medicamente şi reduce accesul pacienţilor la medicamente cu preţuri accesibile - pot avea un efect catastrofal asupra stării de sănătate a românilor. „Din păcate, măsurile luate până acum sunt departe de a asigura o creştere a accesului pacienţilor la tratament în condiţii de eficienţă bugetară. Mai mult decât atât, recent anunţata intenţie de a exclude medicamentele cu preţuri sub 10 RON din lista de medicamente compensate riscă să împovăreze şi mai mult un pacient pentru care costurile tratamentelor sunt din ce în ce mai mari, iar accesul la medicamentele cu preţuri rezonabile este din ce în ce mai redus”, a subliniat APMGR în scrisoarea adresată premierului Victor Ponta.