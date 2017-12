Se cere motorină pentru agricultură

În perioada 1 – 31 iulie, Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură (APIA) Constanţa a primit 666 cereri de solicitare a ajutorului de stat prin rambursarea diferenţei de acciză pentru motorină, aferente trimestrului II al anului 2011. Numărul de cereri primite este mai mare comparativ cu numărul de cereri primite pentru acelaşi trimestru al anului 2010 când au fost numai 470 solicitări. Pe trimestrul I din 2011, APIA Constanţa a primit 599 cereri de rambursare pentru care a plătit către solicitanţi aproximativ 4,2 milioane de lei. Reamintim că pentru cereale, consumul specific pentru care se acordă sprijin este 78 litri/hectar. Ajutorul de stat se oferă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21 euro/1.000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură. Pentru acest an, valoarea accizei decontate este de 1,20 lei/litru de motorină. Cantitatea maximă de motorină pentru care se acordă ajutorul de stat sub formă de rambursare în sectorul vegetal este 597.226 mii litri.