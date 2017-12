Se consumă mai puţine băuturi spirtoase

Românii au consumat în primele nouă luni ale acestui an 58,8 milioane de litri de băuturi spirtoase, cu 18,8% mai puţin decât anul trecut, principalul motiv fiind scăderea puterii de cumpărare, susţine directorul general al BDG Import, Petru Berciu, citând un studiu al Canadean. „Potrivit ultimului studiu al firmei de cercetare Canadean, consumul de băuturi alcoolice a scăzut în acest an cu 4,4%, iar cel de băuturi nealcoolice s-a diminuat cu 0,9%. Principalul motiv este scăderea puterii de cumpărare, care i-a făcut pe români să cumpere mai puţin şi mai ieftin”, a spus Berciu. El a adăugat că estimările pentru întregul an 2011 arată o scădere cu 17,9% a pieţei băuturilor spirtoase, cu 3,6% pentru băuturile alcoolice în general şi cu 0,8% pentru cele nealcoolice. „Piaţa a fost condusă în acest an de promoţii şi discounturi. Preţul e rege în acest an şi a devenit la fel de important ca marca. Consumul a scăzut, mai ales ca valoare, şi în discoteci, unde grupurile nu mai cumpără whisky pentru băieţi şi şampanie pentru fete, ci vodcă, pe care o împart. Din acest motiv, noi avem o creştere de 10% la vânzările de vodcă”, a afirmat Berciu. El crede că piaţa ar putea creşte în 2012, dar asta se va întâmpla doar pentru că anul viitor este unul electoral. „Singura speranţă de redresare a pieţei este că urmează un an electoral. Altfel, nu există motive de creştere. Românii ar bea mai bine, dar există constrângerea bugetului”, a mai spus Berciu.