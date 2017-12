Se deblochează aproape 3.000 de posturi în Sănătate!

Problemele sistemului sanitar din România sunt nenumărate, fapt care nu mai constituie o noutate pentru nimeni, de la deficitul major de personal medical şi până la dotări, aprovizionare cu medicamente şi materiale sanitare şi până la condiţiile de cazare care nu sunt nici măcar de o stea. Bonavii care ajung să se trateze în spitalele publice se iau cu mâinile de cap şi îşi blesteamă zilele atunci când constată că familia trebuie să le cumpere medicamentele, materialele sanitare, atunci când îşi dau seama că, vara, de exemplu, trebuie să suporte în saloane temperaturi de peste 35 de grade. Sistemul sanitar din România a fost neglijat ani la rând, nimeni nu şi-a bătut capul ca el să îl mulţumească, în primul rând, pe pacient. Actualul guvern a promis că va face totul pentru ca beneficiarii sistemului din România să capete din nou încredere în Sănătate, să primească îngrijirile medicale de care au nevoie, iar acestea să fie de cea mai bună calitate. O primă măsură face referire la deblocarea posturilor, practic, „repararea” unui legi stupide (delocarea unui singur post la şapte plecări din sistem!) care nu a făcut altceva decât să „falimenteze” spitalele de personal, atât asistenţi medicali cât şi medici. Managerii de spitale, dar şi şefii direcţiilor de sănătate (reprezentanţi ai ministerului de resort în teritorii) au „urlat” cât i-au ţinut gura că măsura este aberantă și nu poate să fie aplicată într-un sistem unde sunt situaţii de viaţă şi de moarte. De la guvernul portocaliu însă, nicio reacţie!. S-a ajuns ca, pe o secţie, o singură asistentă medicală să aibă în grijă nici mai mult, nici mai puţin de o sută de bolnavi. Evident că salariatei i se cerea o misiune imposibilă, mai ales dacă vorbeam de o secţie unde bolnavii se aflau imediat după intervenţii chirurgicale. Dar cine să înţeleagă asemenea situaţii? Un guvern care a demonstrat că nu dă nici măcar doi bani pe un sistem extrem de important? Un guvern care i-a determinat pe asiguraţi (plătitori şi iar plătitori la Sănătate) să plătească sume importante pentru propria îngrijire medicală, pentru care oricum plătiseră o viaţă? Şi medicii au fost şi sunt puşi în situaţii extreme în condiţiile deficitului de personal.

SOLUŢII CONCRETE PENTRU SĂNĂTATE În a doua jumătate a lunii august, în sistemul de sănătate vor fi delocate 2.766 posturi, a anunţat ieri Ministerul Sănătăţii (MS). În acest sens, a fost postat, pe pagina de web, la secţiunea Transparenţă Decizională, proiectul de Hotărâre de guvern privind ocuparea posturilor vacantate după 1 ianuarie 2012 de personal de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar şi personal de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unităţile sanitare din reţeaua MS şi unităţile sanitare al căror management a fost transferat la autorităţile administraţiei publice locale.

MĂSURA VA PUTEA FI APLICATĂ ÎN A DOUA JUMĂTATE A LUNII AUGUST, DUPĂ CE PROIECTUL DE ACT NORMATIV VA ÎNCHEIA PERIOADA DE DEZBATERE PUBLICĂ ŞI VA FI APROBAT DE GUVERNUL ROMÂNIEI.

Din cele 2.766 de posturi care vor fi deblocate la nivel naţional, 507 sunt repartizate medicilor, 1.218 asistenţilor medicali şi 928 personalului auxiliar (infirmieri, ambulanţieri, brancardieri etc). Potrivit directorului executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Constantin Dina, judeţul nostru are nevoie de aproximativ două sute de cadre medicale, asistenţi medicali şi medici. Cea mai mare unitate sanitară din judeţ - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa - are un deficit de 15 medici şi 25 de asistenţi medicali, în vreme ce celelalte unităţi sanitare din judeţ au nevoie de câte 10 - 15 cadre medicale fiecare. Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa are şi el nevoie de aproape 40 de angajaţi, potrivit DSPJ. Ministrul Sănătăţii, dr. Vasile Cepoi, a declarat că este vorba de posturile care s-au vacantat după 1 ianuarie, astfel încât ocuparea acestora nu determină un impact financiar suplimentar deoarece sunt bugetate şi cheltuielile prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate.

Spaţiu bugetar...

Pe parcursul a trei ani, 21.216 posturi au fost vacantate, iar în prima jumătate a anului 2012 s-au vacantat 2.766 posturi, astfel creându-se un spaţiu bugetar care permite ocuparea acestora pentru un segment absolut necesar al categoriilor profesionale care activează în unităţile sanitare. Amintim că, în primăvara acestui an, Ministerul Sănătăţii a mai deblocat 500 de posturi atât în unităţile din reţeaua proprie, cât şi în cele care sunt administrate de autorităţile locale. Pentru aceste posturi, concursurile de angajare sunt în curs de desfăşurare.