Se decid ultimele calificate în optimile Trofeului „Telegraf”

Ultima etapă a fazei grupelor din turneul principal la ediția a 27-a a Trofeului „Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din țară rezervat veteranilor, va stabili și ultimele trei formații care vor obține biletele pentru optimile de finală. Favorite la calificare sunt CSO Murfatlar şi Athletic Club 1973 Constanţa, din Grupa A, şi Chimpex, din Grupa C, dar UDTTMR, cu o victorie sau o remiză, din Grupa C, şi Olimpia Apă Canal, cu o victorie, din Grupa E, pot depăşi faza grupelor, însă misiunea lor în etapa a 5-a se anunţă extrem de dificilă. În optimi se califică primele trei clasate din fiecare grupă, plus echipă de pe locul 4 cu cel mai bun punctaj.

SSC Farul Constanța şi CFR-Municipal Constanța, din Grupa A, ASC Săgeata Stejaru, CS Agigea și CS Eforie, din Grupa B, FC Constanța și Macedonia Ovidiu, din Grupa C, Store Constanța, Voința Valu lui Traian și Cariocas Constanța, din Grupa D, Oportun Mangalia, VDT Construct Constanța și Săgeata Stejaru, din Grupa E, și-au asigurat prezența în optimi. Ultimele întâlniri din grupe vor decide și clasamentele finale, locurile ocupate fiind importante la tragerea la sorți, care va avea loc miercuri, 14 februarie, la ora 10.30, la Sala Sporturilor.

În Grupa A, SSC Farul nu mai poate pierde prima poziție, iar CFR-Municipal poate pierde locul secund doar în cazul în care va ceda în duelul cu Telegraf, iar CSO Murfatlar va produce marea surpriză în confruntarea cu SSC Farul.

În Grupa B, întâlnirea ASC Săgeata Stejaru - CS Agigea este decisivă pentru locul 1, iar CS Eforie poate trece pe locul secund dacă va depăși la o diferență mare de goluri pe Tomis Reyna Construct.

În Grupa C, Macedonia Ovidiu are nevoie de victorie în disputa cu UDTTMR pentru a încheia pe primul loc, iar Chimpex trebuie să o învingă pe Ancora pentru a face pasul în optimi.

În Grupa D, confruntarea Voinţa Valu lui Traian - Store Constanța va decide prima clasată, în timp ce Cariocas poate ajunge pe poziția a doua cu un succes la scor în meciul cu Liga Ofițerilor, în cazul în care echipa din Valu lui Traian va pierde cu Store.

În Grupa E, VDT Construct poate încheia prima cu o victorie în partida cu Olimpia Apă Canal, dar are nevoie de un pas greșit al celor de la Oportun Mangalia în meciul cu Săgeata Stejaru.

Clasamente turneul principal - GRUPA A: 1. SSC FARUL 9p, 3 jocuri (golaveraj: 15-10), 2. CFR-MUNICIPAL 6p, 3j (9-7), 3. CSO Murfatlar 4p, 3j (5-4), 4. Athletic Club 4p, 4j (14-15), 5. Telegraf 0p, 3j (7-14).

GRUPA B: 1. ASC SĂGEATA 9p, 3j (9-0), 2. CS AGIGEA 7p, 3j (9-4), 3. CS EFORIE 4p, 3j (4-6), 3. NGM Inter 3p, 4j (11-10), 5. Tomis Reyna Construct 0p, 3j (1-14).

GRUPA C: 1. FC CONSTANŢA 10p, 4j (12-5), 2. MACEDONIA 7p, 3j (11-2), 3. UDTTMR 3p, 3j (11-9), 4. Chimpex 3p, 3j (7-9), 5. Ancora 0p, 3j (1-17).

GRUPA D: 1. STORE 9p, 3j (9-2), 2. VALU LUI TRAIAN 7p, 3j (12-4), 3. CARIOCAS 4p, 3j (7-5), 4. FC Amicii 3p, 4j (5-12), 5. Liga Ofiţerilor 0p, 3j (1-11).

GRUPA E: 1. OPORTUN 7p, 3j (11-2), 2. VDT CONSTRUCT 7p, 3j (9-3), 3. SĂGEATA 6p, 3j (10-8), 4. Olimpia Apă Canal 3p, 3j (5-12), 5. Old-Boys 0p, 4j (5-15).

Turneul este organizat de cotidianul „Telegraf”, cu sprijinul Asociației Județene de Fotbal Constanța, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța.

Programul meciurilor

Sâmbătă, 10 februarie

ora 18.30: Ancora Mangalia - Chimpex Constanța (Gr. C)

ora 19.15: VDT Construct - Olimpia Apă Canal (Gr. E)

ora 20.00: Telegraf - CFR-Municipal Constanța (Gr. A)

ora 20.45: ASC Săgeata Stejaru - CS Agigea (Gr. B)

Duminică, 11 februarie

ora 16.00: Săgeata Stejaru - Oportun Mangalia (Gr. E)

ora 16.45: Cariocas Constanța - Liga Ofițerilor (Gr. D)

ora 17.30: CSO Murfatlar - SSC Farul Constanța (Gr. A)

ora 18.15: Macedonia Ovidiu - UDTTMR (Gr. C)

ora 19.00: CS Eforie - Tomis Reyna Construct (Gr. B)

ora 19.45: Voinţa Valu lui Traian - Store (Gr. D)

