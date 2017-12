Se decid ultimele echipe calificate în optimile Trofeului “Telegraf”

Duminică va fi zi plină la Sala Sporturilor, la ediţia a 23-a a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din ţară rezervat veteranilor. Ultimele 14 meciuri din faza grupelor vor decide echipele care se vor alătura, în optimile de finală ale turneului, formaţiilor FC Constanţa (din Grupa A), CFR (din Grupa B), Intermacedonia-Steaua Mării (din Grupa C), Athletic Club 1973 şi Municipal (din Grupa E) şi Club 29 (din Grupa F). Se anunţă confruntări “care pe care”, Cariocas - Perla Murfatlar (Gr. A), FC Royal - Capitol ‘84 (Gr. D), FC Tomis 2012 - Intermacedonia-Steaua Mării (Gr. C), Real - Săgeata Stejaru (Gr. D), Telegraf - Municipal (Gr. E), Dinamo Spada - Macedonia Ovidiu (Gr. C) şi Inter Năvodari - Vulturii Cazino (Gr. F), dar toate partidele de duminică sunt importante.

Reamintim formaţiilor participante că în optimile de finală se vor califica primele două clasate plus cele mai bune patru echipe clasate pe poziţia a treia. Pentru departajarea acestora se va face un clasament separat al celor şase echipe clasate pe poziţia a treia în fiecare grupă, clasament în care vor fi luate în considerare doar rezultatele înregistrate de echipa respectivă în disputele cu formaţiile clasate pe poziţiile 1, 2 şi 4 din grupa sa. Dacă două sau mai multe echipe acumulează acelaşi număr de puncte după ce au jucat toate meciurile programate, clasamentul se va stabili pe baza aplicării, în ordine, a următoarelor criterii: a) numărul mai mare de puncte obţinute în jocurile directe disputate între echipele aflate la egalitate de puncte; b) golaverajul mai bun în jocurile directe; c) numărul mai mare de goluri marcate în jocurile directe; d) golaverajul general mai bun; e) numărul mai mare de goluri marcate în toate jocurile din grupă; f) numărul mai mic de cartonaşe galbene primite în toate meciurile din grupe; g) numărul mai mic de cartonaşe roşii primite în toate meciurile din grupe. Dacă şi după aplicarea acestor criterii egalitatea se menţine, atunci se va disputa un joc de baraj.

Următorii jucători sunt suspendaţi câte o etapă şi nu vor putea evolua pentru echipele lor în următorul meci: Gabriel Chelariu (Club 29), Mihai Octavian şi Asan Eren (ambii de la Store).

Turneul este organizat de cotidianul “Telegraf”, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.

PROGRAMUL PARTIDELOR

Duminică, 16 februarie

ora 9.00: Tomis-Socep - CS Mihail Kogălniceanu (Gr. B)

ora 9.45: Victoria Cumpăna - Liga Ofiţerilor (Gr. C)

ora 10.30: Obelisc Costineşti - Intersport-Millenium (Gr. D)

ora 11.15: Sian Image - SNC-Bialex Valea Dacilor (Gr. B)

ora 12.00: FC Constanţa - Portul-Eastern Clean (Gr. A)

ora 12.45: Cariocas - Perla Murfatlar (Gr. A)

ora 13.30: FC Royal - Capitol ‘84 (Gr. D)

ora 14.15: FC Tomis 2012 - Intermacedonia-Steaua Mării (Gr. C)

ora 15.00: Real - Săgeata Stejaru (Gr. D)

ora 15.45: Club 29 - ACS Oportun Mangalia (Gr. F)

ora 16.30: Telegraf - Municipal (Gr. E)

ora 17.15: Dinamo Spada - Macedonia Ovidiu (Gr. C)

ora 18.00: Inter Năvodari - Vulturii Cazino (Gr. F)

ora 18.45: Store - FC Amicii (Gr. F)