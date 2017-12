Se depun cererile pentru ajutor specific în agricultură

Între 1-29 octombrie, se desfăşoară a doua perioadă de depunere a cererilor pentru acordarea de ajutor specific producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate, dar şi celor care urmăresc îmbunătăţirea calităţii produselor agricole. Potrivit HG.759/2010, ajutorul specific se acordă pentru exploataţiile din producţia vegetală şi animalieră, care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică şi care se află în perioada de conversie (trecerea de la agricultura convenţională la agricultura ecologică – n.r.). Fermierii pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură. De ajutorul specific pot beneficia producătorii agricoli, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, activi, înregistraţi în fiecare an în sistemul de agricultură ecologică şi care se află sub contract cu un organism de inspecţie şi certificare, aprobat în România. H.G. nr 755 / 2010 mai prevede că bani vor primi doar producătorii de lapte de vacă din zonele defavorizate care sunt persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale ori întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 cu modificările ulterioare, crescători de vaci de lapte, înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe şi cu exploataţii localizate în zonele defavorizate din România, identificate în anexa nr. 4 A a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013. Cererile se depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza teritorială unde se află exploataţia şi trebuie să fie însoţite de documentele prevăzute de HG 759/2010 si H.G. nr 755 / 2010 cu modificările şi completările ulterioare. Controlul la faţa locului se efectuează până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, conform manualului de proceduri elaborat de APIA pentru ambele scheme de ajutor specific.