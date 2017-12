Se deschid magazine în România de zici că-i concurs! 25 de spaţii numai în octombrie

Consumul dă naştere la... noi magazine. Numai în luna trecută, marile lanţuri internaţionale au deschis 25 de magazine în România, potrivit publicaţiei specializate „Magazinul Progresiv“. Cele mai multe deschideri revin retailerului Profi, care a deschis 19 magazine în septembrie, potrivit „Magazinul Progresiv“. Şapte sunt unităţi de tip Loco, şapte City şi cinci sunt sub formatul Standard. În total, reţeaua celor de la Profi a ajuns la 647 de magazine, la nivel naţional. Mega Image a mai deschis, în luna septembrie, trei magazine în format Shop & Go şi două sub sigla Mega Image, ajungând la un total de 567 de magazine. Şi germanii de la Penny Market au mai bifat trei deschideri, ajungând astfel la un număr total de 212 magazine. Francezii de la Carrefour şi-au extins şi ei reţeaua de magazine, inaugurând un supermarket Market şi un magazin Supeco. Astfel, francezii au ajuns la 305 magazine, spun cei de la „Magazinul Progresiv“.

Deschiderile au loc în contextul în care piaţa românească de retail va creşte în acest an cu 10%, cu mult peste media de 1,5% a ţărilor din Uniunea Europeană, după cum se arată într-un studiu efectuat de GfK la jumătatea acestui an.