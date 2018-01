Se deschide sezonul de cercetări sistematice arheologice

Sezonul de cercetări sistematice arheologice se deschide, anul acesta, pe data de 25 iunie, cînd specialiştii constănţeni din cadrul Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie vor relua campaniile pe şantierele din judeţ. Pînă în luna septembrie, cercetătorii constănţeni vor traversa o perioadă extrem de aglomerată, întrucît campania de cercetări sistematice se va desfăşura concomitent cu săpăturile de salvare, care au un caracter permanent pe tot parcursul anului.

Potrivit cercetătorului Zaharia Covacef, primele şantiere care vor fi deschise, la finele lunii iunie, sînt Capidava, Ulmetum (Pantelimon) şi Carsium (Hîrşova), la acestea urmînd să se adauge, treptat, şi celelalte şantiere din judeţul Constanţa - Tropaeum Traiani (Adamclisi), Cheia, Histria, Albeşti. De asemenea, la cercetări vor participa, alături de specialişti, şi studenţi ai Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii „Ovidius”. La Capidava, cercetările sistematice se vor desfăşura sub coordonarea Zahariei Covacef, cercetător principal I şi responsabil din partea Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, precum şi a lui Cătălin Dobrinescu şi Tiberiu Potîrniche. Zaharia Covacef a subliniat că „printre obiective se numără demontarea martorilor dintre carouri, pentru ca turiştii să aibă o viziune completă a unui edificiu format din cinci încăperi, care a fost descoperit acolo, degajarea unor terme particulare din secolele IV – VI d. Hr., precum şi demontarea şi reconstituirea bordeiului care suprapune aceste terme, în curtea bazei arheologice de la Capidava”. La Ulmetum, Gheorghe Papuc (şef de şantier), Zaharia Covacef, Liviu Lungu, Gabriel Talmaţchi şi Constantin Băjenaru vor încerca să scoată la lumină porţile de sud şi de sud-vest ale fortăreţei, iar la Tropaeum Traiani, arheologii constănţeni Liviu Lungu, Gheorghe Papuc şi Gabriel Talmaţchi vor continua săpăturile intramuros (între ziduri). De asemenea, la cetatea Histria, un adevărat şantier-şcoală, cercetătorii Virgil Lungu şi Constantin Băjenaru din cadrul Muzeului de Istorie Constanţa vor continua săpăturile sistematice, sub coordonarea şefului de şantier, arheologul Alexandru Suceveanu. În plus, Livia Buzoianu (şef de şantier) şi Laurenţiu Cliante, alături de un arheolog al Muzeului de Arheologie „Callatis” din Mangalia, vor cerceta zona extramuros a cetăţii de la Albeşti. Sezonul de cercetări sistematice arheologice se va deschide şi la cetatea Cheia, sub coordonarea directă a specialistului Valentina Voinea, iar la Sacidava (comuna Aliman) vor fi reluate săpăturile, după o perioadă de aprox. 20 de ani.