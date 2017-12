Se deschide sezonul la acreditările unităţilor de învăţămînt

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Preuniversitar (ARACIP) a fixat data de începere a depunerii documentaţiei pentru acreditarea instituţiilor de învăţămînt în ziua de 15 august. Funcţionarea legală a unei unităţi de învăţămînt preuniversitar este dovedită în baza actului de autorizare sau acreditare. Toate unităţile de învăţămînt de stat, înfiinţate pînă în 2006, sînt acreditate şi funcţionează legal. Unităţile de învăţămînt care, începînd cu anul şcolar 2007/2008, organizează noi niveluri de învăţămînt şi/sau calificări profesionale deţin acest drept numai dacă li s-a acordat autorizaţia de funcţionare provizorie. Unităţile de învăţămînt particular care nu au autorizaţie de la ARACIP nu sînt recunoscute de Ministerul Educaţiei, iar studiile efectuate în aceste unităţi nu sînt valabile pentru minister. Conform Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, „organizaţiile furnizoare de educaţie, autorizate să funcţioneze provizoriu, au obligaţia de a solicita acreditarea după încheierea unui ciclu de şcolarizare, în termen de maximum doi ani de la data absolvirii primei promoţii, sub sancţiunea ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie”. În vederea obţinerii acreditării, unităţile de învăţămînt preuniversitar particular trebuie să depună la Departamentul de acreditare al ARACIP o cerere de declanşare a procedurii de evaluare externă, însoţită de un raport de evaluare internă, pentru fiecare nivel de învăţămînt, specializare şi/sau calificare profesională, după caz. Informaţii suplimentare pe această temă pot fi obţinute accesînd pagina web a ARACIP la adresa http://aracip.edu.ro. În Constanţa, conform declaraţiei lui Mihai Dumitru, inspector responsabil cu învăţămîntul primar şi alternativele educaţionale, singura instituţie de învăţămînt acreditată este Liceul Internaţional de Informatică (ICHC), cu toate etapele sale, grădiniţa, ciclul primar, gimnazial şi liceu. Toate celelalte instituţii particulare existente în Constanţa la ora actuală - 13 grădiniţe, 4 şcoli primare, 1 gimnaziu, o şcoală de arte şi meserii, 4 licee şi 7 unităţi de învăţămînt postliceal - au autorizaţii. Pentru obţinerea acreditării, aceste unităţi de învăţămînt trebuie să funcţioneze, timp de 4 ani, cu autorizaţie şi apoi să solicite ARACIP trimiterea unei echipe care să facă evaluarea pentru eliberarea acreditării.