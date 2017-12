Se fură şi alimentele pentru săraci

Punctul de distribuţie a alimentelor din cartierul Palazu Mare al Primăriei Constanţa a fost spart, ieri, fiind furate aproape o tonă de alimente. A fost chemată Poliţia, au fost luate amprente, au fost aduşi şi câinii pentru a lua urma hoţilor. Nu s-a aflat încă cine a pus mâna, în preajma sărbătorilor, pe tona de alimente. Între timp, angajaţii Serviciului Achiziţie şi Distribuţie Ajutoare din cadrul Primăriei Constanţa încearcă să rezolve problema lipsei alimentelor care ar trebui să ajungă până duminică la constănţeni. Se pregătesc documente, se demarează proceduri de achiziţie, astfel încât niciun nevoiaş să nu rămână fără ajutorul de sărbători.

Ieri dimineaţă am primit la redacţie un telefon care ne-a pus pe gânduri. S-a furat peste o tonă de alimente de la unul dintre punctele Primăriei Constanţa de distribuţie a pachetelor destinate nevoiaşilor. Nu am ştiut cum să reacţionăm. Este strigător la cer să se fure din alimentele ce ar fi trebuit să ajungă la persoanele care abia au ce pune pe masă de sărbători. Este un efort pe care Primăria Constanţa îl face de opt ori pe an pentru a ajuta aproape 50.000 de constănţeni - vârstnici cu pensii mai mici de 900 de lei, persoane cu vârsta de peste 60 de ani care nu realizează venituri, persoane cu handicap şi cele care primesc venitul minim garantat. E cam greu să crezi că s-ar putea fura din aceste alimente. Am mers în cartierul Palazu Mare, la punctul de distribuţie, şi am aflat, după ce angajaţii Primăriei au făcut inventarul, că lipseau 225 pui, 360 litri de ulei, 390 kg de făină, 144 kg de orez şi 36 kg de mălai. În medie, s-au furat cam 200 de pachete ce ar fi trebuit distribuite nevoiaşilor din Constanţa. Am aflat că punctul ar fi trebuit să fie păzit de angajatul firmei Kokkai Security. Se pare însă că, în timpul furtului, nu era nimeni la post. A fost chemată Poliţia, au fost luate amprente, au fost aduşi şi câinii pentru a lua urma hoţilor. Nu s-a aflat încă cine a pus mâna, în preajma sărbătorilor, pe tona de alimente. „Lucrătorii Secţiei 2 Poliţie Constanţa au fost sesizaţi cu privire la faptul că, în cursul nopţii, persoane necunoscute, prin forţarea sistemului de asigurare, au pătruns în magazia instituţiei, de unde au sustras mai multe produse alimentare. Se efectuează cercetări în vederea identificării autorilor şi tragerii acestora la răspundere penală, precum şi în vederea recuperării prejudiciului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, scms. Carmen Şerbănescu. Anchetele continuă şi în cadrul firmei de pază.

ALTE ACHIZIŢII Între timp, angajaţii Serviciului Achiziţie şi Distribuţie Ajutoare din cadrul Primăriei Constanţa încearcă să rezolve problema lipsei alimentelor care ar trebui să ajungă până duminică la constănţeni. „Facem tot ce ne stă în putinţă ca până vineri să încheiem procedurile de achiziţie şi sâmbătă să primim alimentele, pentru a le putea da duminică. Sperăm să reuşim să facem acest lucru pentru ca nicio persoană să nu rămână fără alimentele pe care trebuie să le primească înainte de sărbători“, a declarat şeful Serviciului Achiziţie şi Distribuţie Ajutoare din cadrul Primăriei Constanţa, Iulia Zahariciuc.