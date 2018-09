Se impune un al doilea referendum pentru Brexit? Cine propune asta

Primarul Londrei, Sadiq Khan şi fostul premier laburist al Marii Britanii,Tony Blair propun un al doilea referendum pentru Brexit! Motivaţiile şi argumentele lor sunt exprimate clar, însă, deocamdată fără replici din partea factorilor de decizie în acest sens.

Astfel, primarul Londrei, Sadiq Khan, a îndemnat la organizarea unui al doilea referendum asupra Brexitului, atenţionând că Marea Britanie este în pericol de a se separa de Uniunea Europeană (UE) fără să ajungă la un acord cu aceasta, informează duminică dpa. Într-un articol publicat sâmbătă seara în The Observer, Khan a declarat că "timpul se scurge cu rapiditate" în timp ce guvernul condus de Theresa May pare a fi "nepregătit şi într-o stare de confuzie". Eşecul în a ajunge la un acord cu Bruxellesul sau un acord prost ar putea face ca Marea Britanie să piardă 500.000 de locuri de muncă, să nu aibă personal suficient în spitale, businessul britanic să sufere pierderi, iar poliţia britanică să se confrunte cu tulburări în cadrul societăţii civile, a atenţionat primarul Londrei. "Nu cred că May are mandatul de a se juca atât de flagrant cu economia şi mijloacele de subzistenţă ale oamenilor", a subliniat Khan, membru al Partidului Laburist aflat în opoziţie.El a făcut campanie pentru rămânerea Marii Britanii în UE înainte de referendumul din 2016. Khan nu joacă un rol direct în procesul pentru Brexit, însă el este un membru foarte influent al clasei politice britanice.

Şi Tony Blair vrea acelaşi lucru

Şi fostul premier laburist al Marii Britanii,Tony Blair, a îndemnat sâmbătă Uniunea Europeană (UE) să-i facă Londrei o ofertă pentru a o ajuta să pună capăt ''paraliziei''asupra Brexitului din parlamentul britanic, informează dpa. "Există o paralizie în parlamentul britanic (asupra Brexitului). În opinia mea, ei ar trebui să ne facă o ofertă", a declarat Blair cu ocazia Open Future Festival organizat de publicaţia The Economist la Londra.

Tony Blair a îndemnat de asemenea la organizarea unui alt referendum asupra planului Marii Britanii de a părăsi UE în martie, după ce o majoritate de 52% a votat în favoarea Brexitului în cadrul referendumului din 2016. "Cel mai bun răspuns ar fi să ne adresăm din nou populaţiei şi să spunem: „Vedeţi, noi avem doi ani şi jumătate de negocieri asupra acestei probleme, noi vrem să ştim toate opţiunile, vreţi să continuăm sau vreţi să rămânem?”", a declarat Blair. Tony Blair, premier în perioada 1997-2007, a făcut campanie împotriva Brexitului şi a atenţionat că părăsirea uniunii vamale a UE şi a pieţei unice va cauza pagube semnificative Marii Britanii.

Într-un articol pentru ediţia de sâmbătă a publicaţiei Times, el susţine că atât conservatorii premierului Theresa May, cât şi laburiştii, principalul partid de opoziţie, rămân divizaţi în problema Brexitului. "Guvernul conservator nu este într-o (simplă) derută. El este într-o formă de profundă disfuncţie care face mari deservicii naţiunii (britanice)", a declarat Blair. "Nici Partidul Laburist sau liderii săi nu stau mai bine", a notat el. Potrivit lui Blair, conferinţele din luna aceasta ale conservatorilor şi laburiştilor ar trebui să le dea o şansă politicienilor centrişti de a le spune liderilor partidului că ei "nu au un mandat de durată nedeterminată de a înainta spre extreme".