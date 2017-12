Se împuţinează casele de asigurări de sănătate

Casele judeţene de asigurări de sănătate se reorganizează în case de asigurări de sănătate regionale, iar acestea se pot reorganiza ca membru fondator, în societăţi mutuale de asigurări de sănătate, până la sfârşitul anului 2014, a declarat ministrul Vasile Cepoi. Această prevedere face parte din proiectul Legii sănătăţii, care vizează reorganizarea sistemului de asigurări, reorganizarea spitalelor, controlul serviciilor medicale, creşterea rolului Ministerului Sănătăţii în implementarea politicilor de sănătate şi controlul serviciilor, redefinirea medicinei primare şi modificări pentru corelarea legislaţiei naţionale cu legislaţia europeană. Ministrul a precizat că reorganizarea sistemului de asigurări de sănătate are în vedere câteva obiective, printre care desfiinţarea monopolului CNAS, creşterea controlului asiguraţilor asupra fondului de asigurări obligatorii, introducerea competiţiei între asigurători, stimularea asigurărilor facultative şi redefinirea pachetului de servicii în conformitate cu posibilităţile de plată. \"Pentru a asigura un sistem de asigurări obligatoriu, propunerea este de a reorganiza casele actuale de asigurări în societăţi mutuale de asigurări. O societate mutuală de asigurări, după modelul belgian, care face şi asigurările obligatorii. Transformarea înseamnă că fiecare cetăţean depune o adeziune ca membru asociat. Când s-a constituit această asociaţie, trebuie să hotărâm modul de conducere, ea nu mai este subordonată unei autorităţi centrale\", a mai spus Cepoi. El a explicat că sunt două posibilităţi pentru stabilirea conducerii: sistem electoral, se alege o adunare a asiguraţilor care numeşte un consiliu de administraţie şi acesta alege conducerea, sau prin utilizarea unor structuri care au legitimitate democratică: consiliile locale, colegiile medicilor, asociaţiile reprezentative ale pacienţilor, sindicate. \"Ar putea exista o astfel de structură şi cu reprezentanţi din fiecare structură. Această procedură trebuie asumată de Guvern. Prin acest mecanism, am obţine acest control al asiguraţilor privind modul de cheltuire a banilor. Ca să ajungem aici ar trebui să reducem numărul de case de asigurări, să facem 10-12 case teritoriale. Odată reorganizate, într-o perioadă de un an sau doi, urmează perioada în care populaţia va depune adeziuni. Nu e interzis ca şi alte structuri să-şi creeze astfel de structuri mutuale, cu condiţia să aibă un număr de asiguraţi care să asigure funcţionarea\", a mai spus ministrul Vasile Cepoi.

O COMPETIŢIE CONVENABILĂ PENTRU ASIGURAT El a susţinut că va interveni şi o modificare structurală, pentru că aceste societăţi mutuale vor putea face şi asigurări facultative. \"Un alt obiectiv este competiţia între asigurători. Competiţia va consta în faptul că va oferi un pachet de servicii mai mult sau mai puţin convenabil. În funcţie de costul lui şi de conţinut, poate să apară o competiţie şi asta ar determina apariţia unui număr mai mare de asigurări facultative, ceea ce ar însemna mai mulţi bani în sistem\", a mai spus demnitarul.