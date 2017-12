Se încălzește vremea!

După mai multe zile capricioase, vremea se va îmbuna. Ploile au decis să ne părăsească, iar temperaturile vor începe ușor-ușor să crească. Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie anunță că astăzi, în Dobrogea, cerul va fi variabil și vor fi înnorări temporare. Temperaturile maxime ale zilei vor fi cuprinse între 17 și 23 de grade Celsius, iar cele minime între 10 și 12 grade C. Și mâine va fi o zi plăcută, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 24 de grade C. Minimele se vor situa între 9 și 13 grade C. Miercuri, 6 mai, vor mai fi înnorări, dar vor crește și temperaturile. Maximele se vor situa între 16 și 25 de grade C, iar minimele între 8 și 13 grade C.