Se încălzește vremea. 24 de grade Celsius în weekend!

Meteorologii vin cu vești bune și ne asigură că vom avea un weekend plăcut, cu temperaturi în creștere, în Dobrogea. Vineri, 2 octombrie, vremea se va încălzi ușor, astfel că vom avea maxime cuprinse între 16 și 19 grade Celsius și minime între 7 și 13 grade C, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Sâmbătă, 3 octombrie, temperaturile minime se vor încadra între 10 și 16 grade C, iar maximele vor urca până la 23 de grade C. Duminică, 4 octombrie, va fi și mai cald. Vom avea maxime între 20 și 24 de grade C, iar cerul va fi variabil, parțial însorit.

