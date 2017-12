Se încălzește vremea. Vezi câte grade vor fi!

Cea mai scăzută temperatură din ţară din această toamnă, de minus 11 grade Celsius, s-a înregistrat duminică dimineață, 1 noiembrie, la Miercurea Ciuc, luna noiembrie debutând cu temperaturi sub limita înghețului în întreaga zonă joasă a Transilvaniei. Cu toate că temperaturile au scăzut în ultima vreme, meteorologii ne anunță că în următoarele zile ne vom bucura de zile plăcute de toamnă. Potrivit specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), luni, 2 noiembrie, vom avea parte de cer variabil, atât cu soare, cât și cu nori, în Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse între 11 și 14 grade C, iar minimele se vor încadra între 2 și 8 grade C. Marți, 3 noiembrie, vremea va fi frumoasă, cu soare din plin. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 16 grade C, iar cele minime între 3 și 10 grade C. Miercuri, 4 noiembrie, cerul va fi variabil, parțial înnorat. Vor fi maxime cuprinse între 12 și 15 grade C, iar minimele se vor situa între 4 și 9 grade C.