Se încheie turul și în play-out-ul Ligii 1

Etapa a 7-a din play-out-ul Ligii 1 la fotbal, ultima din tur, începe vineri seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), la Ploiești, unde Petrolul va primi vizita celor de la CS Universitatea Craiova. Programul celorlalte partide din play-out - sâmbătă, ora 18.00: CFR Cluj - FC Botoșani; duminică, ora 18.00: FC Voluntari - Concordia Chiajna; luni, ora 18.00: CSMS Iași - ACS Poli Timișoara. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look Plus.

Clasament play-out: 1. Iaşi 27p (golaveraj: 6-5), 2. Craiova 26p (7-6), 3. CFR 23p (7-4), 4. Voluntari 22p (6-7), 5. Botoşani 21p (9-7), 6. Concordia 18p (6-4), 7. ACS Poli 18p (5-11), 8. Petrolul 9p (4-6).

Ocupanta primului loc din play-out va evolua în UEFA Europa League, cu excepția echipei CFR Cluj, care nu are dreptul de a juca în cupele europene. Formațiile clasate pe locurile 7 și 8 din play-out vor retrograda, iar echipa de pe locul 6 va susține un meci de baraj cu o echipă din Liga a 2-a.

ASTRA - FCSB, DUEL PENTRU TITLU

În play-off, etapa a 7-a, a doua din retur, programează sâmbătă seară, de la ora 20.30, la Giurgiu, confruntarea dintre Astra și FC Steaua București, una extrem de importantă în lupta pentru titlu. Celelalte meciuri din play-off - duminică, ora 20.30: Dinamo București - ASA Tg. Mureș; luni, ora 20.30: FC Viitorul - Pandurii Tg. Jiu. Partidele sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV.

Clasament play-off: 1. Astra 39p (golaveraj: 10-4), 2. FCSB 36p (10-4), 3. Pandurii 31p (7-6), 4. Dinamo 31p (6-8), 5. FC VIITORUL 25p (5-12), 6. ASA 22p (5-9).

Echipele de pe locurile 1 și 2 se vor califica în UEFA Champions League, în timp ce alte două formaţii vor merge în UEFA Europa League, exceptându-le pe Dinamo Bucureşti şi ASA Tg. Mureş, care nu au dreptul de a juca în cupele europene.