Se închid şcoli

Numărul mic de elevi din unele unităţi de învăţământ din mediul rural îi determină pe primarii constănţeni să închidă şcoli sau grădiniţe pe care le au în grijă pentru a nu risipi din banii, şi aşa puţini, aflaţi în vistieriile autorităţilor locale. Măsura e binevenită pentru administraţiile locale, mai ales în contextul în care Guvernul lui Boc a impus tuturor primăriilor restrângerea cheltuielilor cu 20%, în speranţa că astfel va putea să facă economii pe spatele şi banii autorităţilor locale. Primarul din oraşul Negru Vodă, Ion Nicolin, a declarat că a luat decizia de a închide una din cele două şcoli generale din oraş, din cauza numărului mult prea mic de elevi înscrişi. „Şcoala pe care am închis-o a funcţionat în anul şcolar 2009 - 2010, însă în acest an nu o vom mai deschide. Am luat decizia de a o închide pentru că aveam mai puţin de 30 de elevi şi nu avea rost să ţinem în funcţiune o unitate de învăţământ, mai ales că elevii se pot transfera la cealaltă şcoală. Elevii se vor muta la Şcoala generală de lângă Biserică, de pe strada Recoltei, şi vor învăţa în două schimburi”, a declarat Nicolin. Situaţia de la Negru Vodă nu este singulară. Şi alte administraţii locale din Constanţa, precum Cobadin, Ciobanu sau Albeşti, au decis să închidă şcoli şi grădiniţe din cauza numărului prea mic de elevi. Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa au declarat că unităţile de învăţământ de la Coroana, Mioriţa şi Negreşti au fost şi ele închise, tot ca urmare a numărului mic de elevi.