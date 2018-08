Se încing şi mai mult spiritele între SSC Farul şi Ciprian Marica

Fără şanse de a evolua în Liga a 2-a pe stadionul unde s-au reuşit două promovări consecutive, formaţia SSC Farul Constanţa va juca în etapa a treia a eşalonului secund la Călăraşi, sâmbătă, cu Academica Clinceni. Iar după ce s-a aflat că nou înfiinţata echipă AS CS Farul Constanţa are cale liberă pentru a disputa partidele de pe teren propriu din Liga a IV-a chiar pe arena din strada Primăverii, îngrijită în ultimii an şi salvată de la degradare totală de eforturile fanilor SSC Farul şi ale voluntarilor, suporterii SSC Farul au reacţionat vehement pe reţelele de socializare. Deocamdată, AS CS Farul a anunţat că va juca partidele din Liga a IV-a pe terenul Voinţa sau SNC, iar întâlnirea din prima etapă, cu CS Năvodari, programată sâmbătă, a fost amânată.

În acest context ar fi extrem de interesantă o conferinţă de presă în care Ciprian Marica să apară în faţa jurnaliştilor constănţeni pentru a-şi expune punctul de vedere, pentru că toate acuzaţiile de pe reţelele de socializare, în condiţiile în care toate discuţiile şi zvonurile legate de conflictul cu SSC Farul se amplifică în fiecare zi.

Iar declaraţia lui Ciprian Marica dată marţi seară, la Digi Sport, arată că fostul internaţional doreşte ca SSC Farul să nu mai folosească numele Farul, trimiţând în acest sens o notificare către clubul din Liga 2-a, însă o astfel de notificare nu am auzit să fi fost trimisă şi pe adresa clubului... Farul Tuzla, din Liga a IV-a, care va fi chiar adversara echipei lui Marica în sezonul 2018-2019.

„Aşa cum am anunţat, am înscris FC Farul (n.r. - deocamdată, echipa nu este înscrisă sub această titulatură, pentru că nu există în mod oficial) în Liga a IV-a. Cei de la SSC Farul au fost notificaţi, dar nu am primit niciun răspuns din partea lor. Dacă lucrurile nu se vor clarifica şi nu vor înţelege că aceasta este decizia mea, ca nimeni altcineva să folosească numele, culorile şi palmaresul, este păcat. Voi urmări calea legală. Nu mă interesează ce fac ceilalţi, mă interesează ca proiectul meu să fie unul de succes”, a spus Ciprian Marica.