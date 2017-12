Se încing spiritele

Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, că europarlamentarul german Elmar Brok este „demagog, iresponsabil şi populist“, care are o gândire „nazistă, fascistă“, la fel ca eurodeputatul PDL Monica Macovei. Afirmaţia premierului a venit după ce presa a relatat că preşedintele Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European, Elmar Brok, a declarat recent că imigranţii care vin în Germania doar pentru ajutoare ar trebui trimişi rapid în ţările de origine. „Avem politicieni, cum e Brok, care au intervenit deseori şi în România şi erau foarte bine mediatizaţi de presa băsistă ca nişte extraordinari europarlamentari. Dar, cu această ocazie, am aflat ce gândesc despre români: că trebuie să ne amprenteze, că trebuie să fim toţi, eventual, ţinuţi în spatele unor garduri electrificate. Ăştia sunt prietenii lui Macovei. Ce vă miră? De fapt, şi gândesc la fel. O gândire nazistă. Şi doamna Macovei are o gândire fascistă, nazistă. Şi domnul Brok la fel. Cine se aseamănă se adună“, a spus Ponta.

ATACURI NEJUSTIFICATE Premierul a precizat că şi-ar fi dorit ca preşedintele Traian Băsescu să le ia apărarea românilor în Consiliul European sau în celelalte foruri europene, el apreciind că şeful statului nu are însă autoritatea şi credibilitatea pentru a desfăşura astfel de demersuri. „Băsescu e mult prea dator ca să poată să ridice vocea în apărarea românilor“, a spus Ponta. Premierul a precizat că România a demonstrat şi va demonstra în continuare că aceste accente populiste şi şovine din Europa sunt nejustificate şi reprezintă un atac la fundamentul Uniunii Europene. „Important este că toate restricţiile au fost ridicate şi nimeni nu le va reintroduce“, a mai spus Ponta. La rândul său, purtătorul de cuvânt al PSD, Cătălin Ivan, a reiterat decizia PSD de a solicita o poziţie oficială din partea Parlamentului European, dar şi a grupului PPE, cu privire la declaraţiile făcute de eurodeputatul Elmar Brok în legătură cu amprentarea imigranţilor.