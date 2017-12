Se încing spiritele la Decirom!

În luna mai a acestui an, salariaţii operatorului portuar „Decirom” ameninţau cu declanşarea grevei generale în cazul în care conducerea societăţii nu accepta negocierea contractului colectiv de muncă cu respectarea revendicărilor sindicatului. Speriaţi de modul în care au evoluat lucrurile cu greva de la Şantierul Naval Daewoo - Mangalia, la ultima negociere dinaintea declanşării grevei generale, adică la sfîrşitul lunii mai, investitorii spanioli de la „Decirom” au acceptat revendicările sindicatului. Din păcate, minunea nu a ţinut prea mult. Potrivit liderului Sindicatului „Decirom”, Silviu Stanciu, deşi semnat şi parafat de sindicat şi directorul de atunci al societăţii, contractul colectiv de muncă a fost dat de spanioli, spre „păstrare”, Serviciului Resurse Umane. „La două zile după ce s-a semnat contractul, directorul Ion Popescu a fost demis din funcţie, fiind acuzat că e de partea sindicatului, deşi la negociere ei şi-au adus avocaţii. Eu am intrat în concediu de odihnă, iar spaniolii au profitat şi nu au înregistrat contractul colectiv”, a spus Stanciu. Mai mult, patronii au transmis sindicatului o listă cu 22 de persoane care sînt disponibilizate începînd cu data de astăzi, 1 august. „Aceşti patroni nu respectă legile din România. Deşi trebuiau să ne cheme la discuţii pentru a stabili care ar fi persoanele care trebuie disponibilizate primele, ei ne-au anunţat pur şi simplu. În plus, trebuie anunţat sindicatul cu 30 de zile înainte şi acordarea unui preaviz salariaţilor. În loc să îi disponibilizeze pe cei cu probleme de sănătate sau care nu îşi îndeplinesc atribuţiile de serviciu, spaniolii au trecut pe lista celor 22 de disponibilizaţi nouă docheri şi nouă mecanizatori. Adică, pe de o parte, noi tragem de muncitori ca să putem acoperi contractele pe care le avem şi ei, deşi au apărut contracte noi pentru manipularea mărfurilor, dau afară tot dintre muncitori”, a explicat liderul sindicatului „Decirom”. Stanciu a subliniat faptul că va acţiona în judecată investitorii spanioli ai operatorului portuar. „Azi (n.r. ieri) am anunţat Autoritatea Navală Română de situaţia din firmă şi i-am informat că, în danele noastre, sînt aduşi muncitori la negru să descarce sau să încarce navele. La Inspectoratul Teritorial de Muncă nu am găsit nicio susţinere, de parcă nu ne aude nimeni”, a spus Stanciu. El a adăugat că pe lista celor 22 de diponibilizaţi a fost inclus şi un salariat al Serviciului Resurse Umane, cel care nu a „păstrat” contractul de muncă şi i l-a înmînat lui Stanciu pentru a fi înregistrat, dar şi un membru al consiliului sindicatului, în condiţiile în care legea spune că „sindicatul închide lumina într-o instituţie”. „Dacă se merge în stilul acesta, ca fiecare să facă ce vrea, în următorii doi ani se va munci numai la negru în Portul Constanţa”, a concluzionat liderul de sindicat al operatorului „Decirom”.