Se înființează Centrul de copii și juniori la SSC Farul

Formația SSC Farul Constanța a reușit la finalul sezonului 2017-2018 mult dorita promovare în eșalonul secund al fotbalului românesc, iar acum cerințele sunt cu totul altele, echipa suporterilor constănțeni țintind spre Liga 1. Deocamdată, primul pas pentru participarea în Liga a 2-a este înființarea Centrului de copii și juniori la SSC Farul, fiind obligatorie participarea cu cinci formații de juniori în competițiile organizate de Federația Română de Fotbal. Și cum la acest nivel nu mai sunt acceptate colaborările, fiecare club trebuie să posede propriul centru de copii și juniori, iar SSC Farul își dorește să ofere condiții cât mai bune în pregătire, iar rezultatele să fie pe măsură. Multe dintre grupele de copii și juniori vor veni de la Academia Farul, părinții și antrenorii hotărând, după ce au analizat oferta SSC Farul, ce este mai bine pentru copii. „Am prezentat oferta și părinții au decis. Copii vor trece la SSC Farul după 10 iunie, cînd va începe perioada de transferuri. Vreau să mulțumesc Academiei Farul și domnului Bogdan Chiriță, pentru că am avut șansa să încep să lucrez și care m-au ajutat să ajung antrenor. Sunt bucuros să fac parte din noua echipă și sper ca rezultatele de la grupa mea, dar și ale colegilor mei, să se vadă în cel mai scurt timp”, a spus antrenorul Claudiu Moraru, completat de Daniel Ochia, fostul jucător al Farului: „Este o muncă destul de dificilă să lucrezi cu copii, dar, pentru că o fac din pasiune, pe cât este de greu pe atât este de frumos. Împreună cu părinții am luat decizia de a veni alături de SSC Farul și sperăm că lucrurile vor merge așa cum am discutat”. Și antrenorul Răzvan Drăgan a decis să se alăture acestui proiect cu dorința de a obține rezultate foarte bune: „Vreau să mulțumesc echipei SSC Farul pentru că am posibilitatea de a lucra într-un cadru competitiv și îi mulțumesc domnului Adi Pitu pentru încredere. Dacă muncești cu plăcere, atunci ai și rezultate. Am venit să îmi fac meseria cât mai bine”. Ceilalți antrenori vor fi Cristian Șchiopu, Marius Axinciuc, Dorel Zaharia, Raj Cărăuleanu, Marius Soare și Bogdan Ciocănel, urmând să fie desemnat în cel mai scurt timp și șeful centrului.

„La noul centru de copii și juniori vrem să facem ceea ce a fost pe vremuri la Farul, unde am crescut și am devenit fotbalist. Vrem să asigurăm condiții dintre cele mai bune în desfășurarea activității, iar la primele cinci grupe să nu fie percepută vreo cotizație. Sperăm ca Primăria și Consiliul Local să vină lângă noi. Nu mai puteam face colaborări la nivelul ligii a doua, așa cum am avut sezonul trecut cu Academia Farul și Performer, și vreau să le mulțumesc pe această cale celor două cluburi pentru sprijin. O luăm ușor, cu pași mici”, a declarat președintele executiv al SSC Farul, Adrian Pitu.