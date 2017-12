Se înfiinţează Ordinul Grefierilor

Federaţia sindicală „ProJust” a propus Ministerului Justiţiei înfiinţarea unui for care să o reprezinte, să-i verifice activitatea şi să o sancţioneze atunci cînd este cazul. Vicepreşedintele „ProJust”, Eugen Purcaru, a explicat că este necesar un organism similar Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), dar care să se ocupe de grefieri. Acesta a precizat că, în prezent, grefierii sînt angajaţi ai curţilor de apel, îşi primesc salariile de la Ministerul Justiţiei şi funcţionează după regulamentul CSM care, însă, nu-i poate verifica şi sancţiona. Purcaru a mai adăugat că, în urma unor discuţii purtate săptămîna trecută cu reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, s-a ajuns la concluzia că se poate înfiinţa un secretariat permanent în cadrul ministerului, format din două sau trei persoane, care să gestioneze problemele pe care le au grefierii. De asemenea, s-a decis înfiinţarea Ordinului Grefierilor, ca organism separat, dar fără activitate permanentă. Astfel, mai mulţi grefieri din toată ţara ar trebui să facă parte din acest ordin şi să se întâlnească la Bucureşti fie o dată pe săptămînă, fie de două ori, în funcţie de problemele pe care trebuie să le discute. Aceşti grefieri nu vor fi, însă, plătiţi în plus pentru activitatea desfăşurată în cadrul Ordinului. Plenul CSM a hotărît, în şedinţa din 8 octombrie, organizarea unui compartiment pentru grefieri în cadrul CSM, dar Consiliul nu are decît drept de aviz consultativ. Grefierii preferă, însă, ca în cazul înfiinţării unui departament, acesta să fie subordonat Ministerului Justiţiei şi nu CSM.