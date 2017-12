Se înlocuiesc lifturile - piese de muzeu de la Spitalul de Urgenţă!

Cea mai mare unitate sanitară din judeţul nostru – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa – beneficiază, din nou, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), de o nouă modernizare, absolut necesară. Lifturile, devenite, fără doar şi poate, piese de muzeu, sunt, în sfârşit, înlocuite. Fiecare conducere a SCJU care s-a „perindat” de-a lungul timpului recunoştea că lifturile pot constitui, la un moment dat, reale pericole, cu toată rezivia specialiştilor, însă... doar atât. Măsuri concrete erau imposibil de luat în condiţiile în care investiţia era una uriaşă, iar Ministerul Sănătăţii (MS) n-a avut niciodată bani pentru aşa ceva. Şi în prezent, sprijinul MS este inexistent. Fondurile abia dacă ajung pentru mici investiţii, iar atunci când sunt făcute este mare sărbătoare.

O CĂLĂTORIE CU LIFTUL ÎN SCJU, O REALĂ AVENTURĂ... Medici, asistente medicale, vizitatori au rămas blocaţi, în ultimii ani, în lifturile SCJU. Unii s-au amuzat de situaţie, alţii au rămas „înţepeniţi” când s-au trezit între etaje, cu uşile blocate. „Lucrez în Spitalul Judeţean de mai bine de zece ani, iar liftul îl folosesc zi de zi. Am rămas blocată în el de peste 20 de ori, nici nu îmi mai aduc aminte. La început mi-a fost teamă, acum însă mă distrez, recunosc, deşi este riscant. S-au întâmplat atâtea nenorociri prin ţară”, a povestit o infirmieră a SCJU. Blocaţi în lifturile SCJU au rămas şi ziarişti, dar şi aparţinători ai bolnavilor, veniţi în vizite. „Se mai sting becurile în timpul mersului, uşile nu se închid bine, mai sunt şi ceva găuri prin pereţii ascensorului. Este cam deplorabilă imaginea. Te gândeşti că în orice moment poţi rămâne blocat ore în şir în lift”, spune un vizitator. Pacienţii care vin pe targă noroc că nu ştiu ei prea multe, spunea, mai în glumă, mai în serios, nu de mult, una dintre liftierele SCJU. Şi ele au spus că lifturile sunt foarte vechi şi că trebuie schimbate. În aceste condiţii, viteza de deplasare este una extrem de mică, iar faptul că lifturile sunt atât de vechi implică şi un consum de energie electrică mult prea mare.

AJUTOR SALVATOR DE LA AUTORITĂŢI Încă din luna iunie a acestui an, personal, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, cel care a avut iniţiativa să înlocuiască toate cele 16 lifturi ale SCJU, vechi şi paradite, a promis ajutor. „Preşedintele CJC ne-a promis fonduri pentru acest proiect astfel încât şi spitalul nostru să aibă lifturi moderne, cu acces pe bază de cartele. Era un proiect absolut necesar, pentru că, în fiecare zi, o „plimbare” cu lifturile spitalului constituie o experienţă unică”, declara, la finele lui iunie 2011, managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, care a subliniat că nu se pune problema de siguranţă, ci de aspect, dar şi de calitate în ceea ce priveşte funcţionarea acestora. „Să sperăm că într-un final vom putea organiza licitaţia şi în privinţa acestui proiect”, a spus managerul.

FINAL DE AN CU LIFTURI NOI Licitaţia a fost validată în aceste zile, aşa că, de ieri au şi demarat lucrările. „Vom începe cu lifturile pentru cadrele medicale şi vizitatori, iar apoi vom continua cu cele ale pacienţilor. Nu vrem să blocăm sub nicio formă activitatea. Într-o lună sperăm ca noile lifturi pentru persoane să fie montate şi puse în funcţiune”, a declarat managerul SCJU. La rândul său, vicepreşedintele CJC, Cristinel Dragomir, a declarat că este o investiţie a CJC care face parte din proiectul de modernizare a SCJU. „Valoarea investiţiei este de 750 de mii de euro şi era absolut necesară având în vedere faptul că lifturile spitalului n-au fost schimbate niciodată”, a declarat vicepreşedintele CJC. „Vom avea astfel un plus de siguranţă, de igienă, pentru că se vor putea curăţa mai uşor. Vor fi mai rapide, integrate sistemului de control acces, astfel că nu se va mai plimba oricine cu acestea. Ele vor funcţiona pe bază de cartelă electronică”, a precizat, totodată, managerul SCJU. Până când va fi pus în funcţiune sistemul pe bază de cartele, liftierele vor fi cele care vor mai asigura bunul mers.