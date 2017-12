Se întâmplă în România! Secretul în tratamentul unui copil!

Medicii de la Spitalul de Pediatrie „Sfânta Maria“ din Iași încearcă să salveze viața unui copil, care la patru ani cântărește cât un bebeluș de nouă luni, printr-o metodă inedită, împrumutată de la medici din străinătate. Prof. univ. dr. Marin Burlea, șeful Clinicii de Gastroenterologie a Spitalului de Pediatrie din Iași, a declarat că, din cauza problemelor pe care le are cu partea superioară a tractului digestiv, băiatul prezintă distrofie musculară și îi cade părul. Cu toate acestea, micuțul este plin de viață.

"Pacientul a fost adus la noi în urmă cu patru luni, din cauza mai multor probleme grave care i-au afectat tubul digestiv superior, cu o malformație la nivelul esofagului și începutul stomacului, la care se adaugă reflux gastroesofagian. Din cauza acestor probleme de sănătate nu poate înghiți alimentele. A fost operat de o echipă de la Clinica de Chirurgie. La scurt timp, s-a produs o îngustare exagerată a esofagului, chiar stop. Astfel, alimentația pe cale orală nu a mai fost posibilă. A necesitat perfuzii de nutriție și a fost supus, până acum, la trei ședințe de dilatație a zonei stenozate din esofag cu bujii Savary, o tehnică care se folosește în serviciul de endoscopie intervențională", a declarat prof. dr. Marin Burlea, scrie Agerpres. De fiecare dată medicii au reușit să-i refacă permeabilitatea esofagului. Cu toate acestea, alimentele semi-lichide consumate se transformau într-un dop alimentar. "Asta înseamnă imposibilitatea de a fi alimentat. Sub anestezie generală ieri (luni - n.red.) am efectuat o nouă intervenție, cea de-a treia, pentru dilatația esofagiană până la 11 milimetri. De acum ar trebui să mănânce aproape normal", a explicat prof. dr. Burlea. Deși are un apetit exagerat de mare, copilul nu poate înghiți alimente. O bucată de măr sau de carne sau orice alt aliment ingerat îi rămâne blocat pe esofag. "Are o plăcere deosebită să consume ciocolată și dulciuri cu cremă, fără napolitane. Va trebui să îi administrăm și perfuzii cu substanțe nutritive. În paralel, încercăm să îi administrăm și o alimentație semi-lichidă. Probabil că în câteva luni va fi nevoie de câteva ședințe de dilatație. Sper ca între timp să nu mai aibă aceste probleme și să vedem un copil cu o evoluție bună. Unul dintre secretele dietetice se numește ciocolată. Am văzut în literatura de specialitate că ciocolata are un efect miraculos. Stimulează metabolismul triptofanului. Are un efect benefic asupra organismului. Combinat cu probiotice sperăm să-l aducem pe linia de plutire și să facem un copil sănătos. De acum sperăm să poată să poată fi alimentat normal, iar în timp să ajungă la o greutate corespunzătoare", a explicat prof. dr. Marin Burlea, totodată și președintele Societății Române de Pediatrie. Potrivit medicului, acesta este primul pacient din clinică pe care încearcă să-l trateze cu ajutorul ciocolatei. Ideea i-a venit după ce a participat recent la o conferință internațională organizată în Italia. În urmă cu câțiva ani, profesorul a salvat viața unei fetițe din județul Vaslui, care până la 4 ani a fost hrănită de părinți doar cu ceai și pufuleți și avea o greutate de 5 kilograme. Din cauza malnutriției severe, fata prezenta și disfuncționalități neurologice și motorii severe. După ce a fost îngrijită și tratată de echipa medicală a Clinicii de Gastroenterologie a Spitalului de Pediatrie din Iași, fata este acum un copil normal.