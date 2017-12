Se întorc ploile la Constanța!

Debutul acestei ierni la Constanța este unul relativ normal, anunță meteorologii de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Și specialiștii de la Administrația Națională de Meteorlogie (ADM) prognozează că de miercuri vom avea, în toată țara, un regim de iarnă normal, cu precipitaţii slabe şi temperaturi uşor pozitive pe timpul zilei. Directorul ANM, Ion Sandu, a precizat, în comandamentul de iarnă de la Guvern, că după expirarea codului galben de vreme rea de astăzi, până la ora 22.00, care vizează Capitala și alte 17 județe ale țării, mai pot fi emise atenţionări, dar numai punctual, pentru anumite zone şi perioade scurte, nu la nivel naţional. Ceea ce este specific pentru următoarele zile la Constanța este că se întorc ploile, însă în cantități reduse. ”Astăzi, vremea se va încălzi faţă de zilele trecute, cu temperaturi maxime cuprinse între 1 şi 7 grade C și minime între -4 şi 3 grade C. Cu toate acestea, cerul va fi mai mult noros și încă vor exista condiţii de ceaţă și polei”, a precizat directorul Centrului Regional Meteorologic Dobrogea, Marius Coțofan. Pe arii relativ extinse vor fi precipitaţii slabe mixte, iar vântul va sufla moderat cu intensificări locale. Mâine, vremea va fi în general închisă şi rece. Cerul va fi și acum mai mult noros. Mai mult, vom avea parte, pe arii restrânse, de precipitaţii slabe predominant sub formă de ploi. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare ziua, atât pe litoral, cât şi în Deltă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 şi 7 grade, iar cele minime între -4 şi 3 grade. Noaptea şi dimineaţa, izolat va fi ceaţă. Joi, 4 decembrie, vremea se menţine relativ rece pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros, iar noaptea şi dimineaţa, temporar va fi ceaţă. Și în această zi vor fi precipitaţii slabe predominant sub formă de ploi, însă doar izolat. Vântul va sufla slab şi moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 şi 7 grade, și cele minime între -5 şi 0 grade. Vremea se menţine relativ rece și vineri, 5 decembrie. Cerul va fi temporar noros, iar izolat vor fi precipitaţii slabe sub formă de ploaie, ziua. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 şi 6 grade, iar cele minime între -6 şi 0 grade. Noaptea şi dimineaţa, temporar va fi ceaţă.

Cea mai scăzută valoare termică înregistrată în ţară în iarna care a debutat calendaristic ieri a fost la Miercurea Ciuc. Aici mercurul din termometre a coborât la -15 grade C. Temperatura înregistrată la Miercurea Ciuc a fost cea mai scăzută de până acum, fie că vorbim de zonele locuite, fie de cele nelocuite, la altitudini de peste 2.000 de metri. Minima absolută a lunii decembrie în Harghita, de minus 33 de grade Celsius, a fost consemnată în 1998 în Miercurea Ciuc, iar maxima absolută, de 16,8 grade Celsius, în 1989, în aceeaşi localitate.