Se întrerupe curentul electric. Vezi unde!

Pentru lucrările anuale de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi reţele electrice, precum şi posturi de transformare, SC Enel Distribuţie Dobrogea SA anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în timpul lucrărilor. Astfel, nu vor avea energie electrică luni, 26 septembrie, între orele 9.00 și 16.00, locuitorii din Constanța, de pe strada Suceava nr. 25, sediu SC Energobit, China Mall, Banca Unicredit Țiriac Bank, SC Conex Star SRL - Exchange, dar și, între 8.00 și 16.00, cei din zona Inel 2, de pe străzile Solidarității, Eliberării, Cutezătorilor şi Berzei, bloc IV 45, bloc IV48, scara A, bloc IV34 - scările A şi C, bloc Q, scările C şi D. Totodată, în intervalul orar 9.00 - 16.00 (aproximativ 4 ore în intervalul indicat), se va întrerupe curentul în localitatea Costinești, aleea Litoral, blocuri BTT, strada Tineretului, strada Bazarului, Incinta BTT, stații pompe RAJA, dar și în zona agenților economici sezonieri. Tot în Costinesti nu va fi energie electrică, între 9.00 și 16.00, pe străzile Stejarului, Schitului, Teiului, Islazului, Arțarului, Salcâmului şi Feroviari. În aceeași zi, între orele 9.00 și 17.00, va fi întrerupt curentul electric în localitatea Lumina, pe străzile Narciselor, Petrolului, Prelungirea Petrolului şi Canarului (întrerupere parţială). În plus, reprezentanții Enel anunță că vor rămâne fără energie electrică, între 9.00 și 17.00, cei care locuiesc în localităţile Mihai Viteazu şi Ciobanu (întrerupere parţială).