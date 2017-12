Se lansează pachetul bazal de servicii medicale

Ministerul Sănătăţii lansează, în cel mult zece zile, pachetul bazal de servicii. Ministrul Sănătăţii Publice, Eugen Nicolăescu, a explicat că aceasta înseamnă o schimbare radicală a ceea ce s-a întîmplat în România, întrucît oferta va fi stabilită în funcţie de banii pe care îi are sistemul. Demnitarul a mai declarat că regretă că nu a reuşit, din păcate, să diversifice oferta asigurărilor de sănătate, adică să poată dezvolta asigurările private. “Sper să reuşim acest lucru. Pînă atunci pregătim pachetul de servicii de bază, care va fi dimensionat în concordanţă cu fondurile pe care sistemul le are la dispoziţie. Nu este adevărat că putem face gratuit orice serviciu în sănătate. Dacă pachetul de bază ar fi dimensionat corect, atunci am putea realiza şi alte pachete suplimentare”, a explicat oficialul, care speră ca, în cel mult zece zile, să fie alcătuită oferta unui pachet de servicii de bază realist, care să fie pus la dispoziţie sistemului. Ministrul Sănătăţii a mai vorbit despre intenţia de a realiza pachetul bazal de servicii la început de mandat în august 2006, dar şi în luna mai 2007, cînd anunţa că “trebuie să se închidă robinetele prin care se scurg banii din sistem”.

El a spus atunci că de un an încearcă să realizeze pachetul bazal de servicii, precizînd că nu reuşeşte din cauza părerilor divergente. Nicolăescu declara, anul trecut, că fără pachet bazal de servicii nu se pot introduce asigurările private.

Despre necesitatea realizării unui pachet bazal de servicii a vorbit aproape fiecare ministru al Sănătăţii, dar niciunul nu l-a realizat.