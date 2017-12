Se lansează programul educaţional „10 pentru mişcare”

În cadrul platformei „Împreună pentru viaţă”, MSD România (lider mondial în industria sănătăţii) şi Societatea Naţională de Medicina Familiei lansează programul educaţional „10 pentru mişcare”, adresat medicilor de familie. Programul are ca obiectiv creşterea gradului de conştientizare a impactului bolii artrozice asupra calităţii vieţii pacienţilor din România şi se va desfăşura în acest an 2013 în 16 oraşe ale ţării, printre care şi Constanţa. Obiectivul general este creşterea semnificativă a gradului de diagnosticare precoce a acestei boli degenerative şi invalidante în România, pentru a conduce la creşterea calităţii vieţii pacienţilor ca urmare a iniţierii unui tratament precoce adecvat. „În Europa se vorbeşte tot mai mult de „Healthy Life Years”(HLY) - care măsoară numărul de ani pe care o persoană îi mai are de trăit, fără dizabilităţi. Odată cu îmbătrânirea populaţiei, cu creşterea speranţei de viaţă, a devenit tot mai importantă ideea de a oferi calitate vieţii, de a ajuta pacienţii să rămână cu o viaţă activă şi independentă. Boala artrozică este atât de frecventă, încât este aproape subînţeleasă pentru o mare parte a pacienţilor noştri”, a declarat preşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei, dr. Rodica Tănăsescu. Artroza nu omoară, dar chinuie şi conduce către invaliditate. Ea este cea mai frecventă boală degenerativă a articulaţiilor şi cea mai frecventă cauză de durere cronică la persoanele vârstnice, reducând semnificativ calitatea vieţii. Această afecţiune reprezintă a 2-a cauză de morbiditate la persoanelor cu vârste de peste 55 de ani, la nivel mondial. Boala artrozică este una dintre principalele cauze de durere şi de invaliditate. Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, peste 150 de milioane de persoane suferă în întreaga lume de boala artrozică. În ceea ce priveşte România, în acest moment nu există date statistice relevante ale persoanelor afectate de boala artrozică. În prezent, la nivel global, ea este considerată a fi a 6-a afecţiune generatoare de ani de viaţă cu handicap contabilizând 3% din totalul anilor de viaţă cu handicap (Woolf şi Pfleger 2003). În acest moment există diverse metode de tratament pentru boala artrozică dar vindecarea completă nu este deocamdată posibilă. Primii specialişti cărora ne putem adresa pentru tratarea acestei afecţiuni sunt medicii de familie. În prezent, în România, sunt peste 10.000 de medici de familie care pot identifica şi trata adecvat această boală.