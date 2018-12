Se lucrează intens la restructurarea celor 300 de spitale din țară, cu ajutor UE

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a afirmat că instituţia pe care o conduce lucrează de mai multe luni la flexibilizarea structurii spitalelor şi la aplicarea master planurilor europene de servicii, susţinând că cele 300 de spitale publice din ţară trebuie restructurate. "Noi avem peste 300 de spitale publice în România, cu un anumit număr de paturi. Eu spun că ar trebui restructurate, pentru că, în general, în spitale, gândirea este cum să aduc medici mai mulţi, cum să fac bani mai mulţi, negândindu-mă ce nevoi are, de fapt populaţia. Adică, să pornim de la o analiză a nevoilor de servicii medicale a populaţiei din acea zonă şi abia apoi să mă gândesc ce patologii, ce structuri, ce specialităţi noi, ce medici pot să aduc. A fost aşa un haos general şi încă este", a declarat Sorina Pintea, la Realitatea TV. Aceasta a precizat că din master planurile de servicii realizate de experţii europeni reise că, în unele zone, numărul de paturi este prea mare, că există specializări care nu se justifică într-un oraş mic şi că este nevoie de eficientizarea modului în care spitalele se adresează pacienţilor. "România a solicitat ajutorul UE pentru întocmirea unor master planuri de servicii, acestea fiind o condiţionalitate exactă pentru accesarea de fonduri europene. Anul acesta am primit rapoartele şi am rămas surprinsă: gândirea experţilor europeni coincidea foarte clar cu gândirea specialiştilor din minister, ca să nu spun cu a mea. Adică, există zone unde numărul de paturi este foarte mare, există zone unde nu e nevoie de 50 paturi de chirurgie pe o secţie, e nevoie de 30, în rest se pot acorda servicii în ambulatoriu şi spitalizare de o zi, flexibilizând şi eficientizând spitalele, în folosul pacientului. Nu putem să facem chirurgie vasculară într-un oraş mic, unde am 2-3 pacienţi şi nu am niciodată posibilitatea să aduc un medic sau să menţin un medic pensionar, pentru că altceva nu am. Deci, sunt lucruri ilogice şi practic, noi la asta lucrăm, la aplicarea acestor master planuri, la flexibilizarea structurii spitalelor", a arătat ministrul Sănătăţii.