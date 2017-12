Se lucrează pe plajă!

LUCRĂRI Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral a început de mai bine de o săptămână lucrările de pregătire a plajelor pentru sezonul estival 2012. Directorul ABADL, Marian Mitrea, a declarat că anul acesta pregătirea plajelor va fi mult mai dificilă şi mai costisitoare faţă de ceilalţi ani, având în vedere furtuna extrem de puternică din timpul iernii. “ABADL a făcut documentaţia pentru lucrările de amenajarea a plajelor şi a investiţiilor care au fost afectate de furtuni. Noi am finalizat toată documentaţia pe care am depus-o la instituţiile abilitate, ce vor trebui să le aprobe. ABADL nu poate aştepta ca raportul întocmit să fie aprobat, pentru că plaja şi sezonul estival nu aşteaptă. În acest sens, noi am organizat deja o licitaţie pentru curăţenie, urmând ca luni să fie o a doua licitaţie, tot pentru pregătirea plajelor. Angajaţii ABADL lucrează în prezent pe tot litoralul românesc, însă cele mai afectate zone sunt în partea de sud a litoralului, cordonul Eforie Nord-Eforie Sud, Neptun, Olimp, Venus, Jupiter, Saturn. Au fost şi în staţiunea Mamaia pagube produse de furtună, dar nu atât de mari”, a declarat Mitrea.

PAGUBE Directorul ABADL susţine că, deşi documentaţia făcută de ABADL pentru remedierea pagubelor este gata, banii nu vor veni imediat. „Lucrările de pregătire a plajelor şi cele de remediere a problemelor produse la investiţii vor fi făcute cu banii din bugetul propriu. ABADL are obligaţia ca începând cu luna aprilie să predea plajele către cei care le-au închiriat. Predarea va fi făcută în etape celor care au închiriat plajele pe o durată de 10 ani, pe doi ani, sau care au câştigat acum licitaţiile. Personal, consider că predarea plajelor la 1 aprilie este timpurie, pentru că în anii trecuţi am avut parte de furtuni atât în martie cât şi în aprilie. Dar noi avem obligaţia să dăm plajele înaintea sezonului estival, care se ştie că începe pe 1.05.2012”, a spus Mitrea. În urma evaluării făcută de ABADL, pagubele produse de furtună pe plaje, adică sumele necesare remedierii acestora se ridică la 1,2 milioane de lei. În ceea ce priveşte remedierea pagubelor produse la investiţiile făcute sau în curs de executare (diguri, consolidări de maluri, etc.), acestea se ridică la aproximativ 4 milioane de lei.