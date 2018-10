Se modifică subiectele la Evaluarea Națională și Bac! Ce înseamnă pentru elevi

În mijlocul „jocului“ Ministerul Educației schimbă (pentru a câta oară?!) regulile, bulversând atât elevii, cât și profesorii. Mai-marii ministerului vor să modifice subiectele pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2019. Concret, anul acesta, toate subiectele examenelor vor avea în structură 40% de itemi obiectivi (grile, itemi binari, itemi de tip pereche). Ce înseamnă aceasta? Că toate variantele examenelor vor avea în structură 40% de itemi obiectivi, care, cel mai probabil, vor arăta sub forma unor grile. „Dacă anul trecut la Matematică, Română și Istorie nu au existat itemi obiectivi nici la Bacalaureat, nici la Evaluarea Națională, acum vor fi în proporție de 40%. În schimb, dacă vorbim de modele de subiecte pentru alte discipline la Bacalaureat precum științele socio-umane (Sociologie sau Psihologie), acestea aveau anul trecut itemi obiectivi în proporție de 30%. Însă, începând din acest an vor avea și ele tot 40%. Prin itemi obiectivi înțelegem mai multe tipuri de cerințe. De la grile, itemi binari (exemplu: să aleagă între Adevărat sau Fals) la itemi de tip pereche (termeni care trebuie asociați). Structura de bază a variantelor nu va fi modificată, iar toți itemii vor respecta, ca și până acum, programa școlară adoptată de Ministerul Educației. În concluzie, toate variantele de la examenele naționale vor avea itemi obiectivi începând cu acest an școlar“, a declarat președintele Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) - instituție subordonată Ministerului, Marian Suta.

Șerban Iosifescu, președintele Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, afirmă că modificarea itemilor este legală atât timp cât programă și structură vor fi respectate în continuare.

Itemii obiectivi ar ușura munca evaluatorilor, însă i-ar putea face pe elevi să copieze mai ușor. Mai mult, elevii mai au puțin timp la dispoziție să se obișnuiască cu noul tip de subiecte, dat fiind că ei se pregătesc pentru examene după modelele vechi disponibile pe site-ul Ministerului Educației sau în diverse culegeri.

În schimb, președintele Federației Naționale a Asociaților de Părinți din învățământul preuniversitar, Iulian Cristache, reclamă că părinții nu au fost consultați cu privire la aceste modificări. „Încă nu știm exact despre ce modificări vorbim pentru că părinții nu au fost consultați. Vom cere lămuriri de la instituțiile abilitate și după aceea vom reveni cu o poziție“, a declarat Cristache.