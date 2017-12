Se modifică tarifele pentru coletele externe

Compania Naţională Poşta Română informează că, începând cu 1 octombrie 2012, modifică tarifele coletelor externe prioritare şi neprioritare cu greutatea de până la 10 kg, primind avizul ANCOM în acest sens. „Măsura este determinată de ajustările tarifare pe care administraţiile poştale cu care Poşta Română are încheiate acorduri bilaterale le-au efectuat în cursul acestui an”, se arată într-un comunicat al Poştei. De exemplu, pentru Italia, un colet prioritar va costa 45,11 lei tarif fix, plus 16,35 lei tarif pe kilogram, iar unul neprioritar, 43,18 lei tarif fix, plus 9,31 lei tarif pe kilogram. În cazul Spaniei, un colet prioritar va costa 48,02 lei tarif fix, plus 17,02 lei tarif pe kilogram, iar unul neprioritar, 46,97 lei tarif fix, plus 10,54 lei tarif pe kilogram. Pentru SUA, clienţii vor achita pentru un colet prioritar 37,32 lei tarif fix, plus 39,53 tarif fix pe kilogram, iar pentru unul neprioritar, 31,69 tarif fix, plus 22,39 lei tarif pe kilogram.