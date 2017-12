Se oprește apa în anumite zone

S.C. RAJA S.A. Constanța întrerupe alimentarea cu apa rece, pentru efectuarea unor lucrări pe rețeaua proprie, a punctelor termice 149, 150, 154, 155, 181, 182, 183, 185, 186, 187 situate în perimetrul 1: Pasaj Gara – str. Traian – Bd. 1 Mai – Bd. 1 Mai vechi – Șos. Mangaliei și perimetrul 2: Gara – Billa – cartier Km4 – Poarta 6 - Abator, in 5.03.2015 între orele 7:00 – 21:00. Drept urmare, RADET Constanța anunță că în 5.03.2015 între orele 7:00 – 21:00 este in imposibilitate de a furniza apa caldă de consum și, posibil, încălzire către toți consumatorii alimentați din PT: 149, 150, 154, 155, 181, 182, 183, 185, 186, 187. Totodată, consumatorii din perimetrele date nu vor fi alimentați cu apă rece. Pentru informații suplimentare, puteți suna la Dispeceratul RADET Constanța, care funcționează non stop, la numărul de telefon 0241.616.792, sau pot accesa site-ul RADET, la adresa www.radet-constanta.ro.