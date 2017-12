Se oprește curentul electric!

Pentru lucrările anuale de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi reţele electrice, precum şi posturi de transformare, SC Enel Distribuţie Dobrogea SA anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în timpul lucrărilor, după următorul program: astăzi, în localitatea Agigea, străzile Constanța, Nicolae Titulescu, cu bloc A, scările A, B, C, D; bloc B, scările A, B, bloc C, scările A, B, C, D; bloc D, scările A şi B, şcoala Ateliere nu va fi curent electric în intervalul orar 8.00 - 16.00. Mâine, consumatorii din localitatea Vadu Oii nu vor avea energie electrică între orele 8.30 și 18.30.