Se oprește curentul electric!

08:17:26 / 23 Iunie 2014

Saptamana trecuta ati anuntat in ziar de opriri a curentului electric numai Luni si Miercuri iar pentru localitatea Navodari nu este specificat acest lucru.....si probleme tot au fost incepand cu opriri de 1 ora pana la fluctuatii si "caderi" accidentale,inclusiv in weekend .Ce se intampla cu aceste "caderi" de tensiune?...sau va razbunati pe noi cetatenii cand ati auzit ca aveti sa dati banii taxati in plus la factura de energie electrica ?