Se opreşte curentul electric!

20:03:35 / 11 Februarie 2014

ILUMINAT PUBLIC SC FLASH SRL

DIN DATA DE 15 12-2013 ILUMINATUL PUBLIC PE ALEEA DALIEI NU FUNCTIONEAZA,IN ZONA BLOCURILOR L118B1,B2,B3.B4,IN PARCAREA MAGAZINULUI DE PIESE AUTO DE LA CASA DE CULTURA,LA SESIZARILE ADRESATE DISPECERATULUI ILUMINAT PUBLIC AL FIRMEI FLASH,NI SE SPUNE,MAINE VA FUNCTIONA ILUMINATUL IN ZONA,POATE MAINE IN 2015, NUMAI IN ROMANIA NE PUTEM ASTEPTA LA ASA CEVA,CA DE, CA LA NOI LA NIMENI PE TERRA,RUSINE,RUSINE,RUSINE.