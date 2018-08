Se picheteză Ministerul Agriculturii. Ce se întâmplă?

Joi, 23 august, în intervalul orar 12.00 - 14.00, 13 organizații vor picheta Ministerul Agriculturii pentru a atrage atenția opiniei publice în legătură cu dezastrul provocat economiei rurale de către cei care gestionează pesta porcină africană la nivel naţional. Organizațiile participante la această acțiune civică sunt: Asociația Pro Consumatori, Federația Solidaritatea Virgil Săhleanu, Asociația „Scut Botoșănean”, Frăția Ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe - Purtătorul de Biruință”, Fundația Sfinții Martiri Brâncoveni, Asociația Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei, Asociația Dac Defense, Fundația Buna Vestire, Asociația Noua Dreaptă, Asociația Calea Neamului, Asociația pentru Cultură și Educație Sfântul Daniil Sihastrul, Asociația Oamenilor de Afaceri Creștini Ortodocși și Asociația Rost. AUTORITĂŢILE DIN ROMÂNIA ÎNTRE LEGALITATE, IGNORANŢĂ, NEGLIJENŢĂ ŞI ABUZ ÎN CAZUL EPIZOOTIEI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ Făcând o analiză a întregii situaţii apărute în ţara noastră datorită campaniei explozive de eradicare a pestei porcine africane, am constatat următoarele : 1. La începutul lunii martie 2017, Comisia Europeană, prin Comisarul European Vytenis Andriukaitis, conform Scrisorii nr. 1.436/01 martie 2017 a informat şi avertizat România că în mai multe părţi ale Europei există focare de pestă porcină africană în evoluţie, chiar în apropierea graniţelor, acesta fiind un mare risc pentru ţara noastră. În acest sens, Comisarul European a spus: „ este necesar, ca în regim de urgenţă să fie luate măsuri....pentru a preveni introducerea virusului cu produse din carne de porc contaminată sau riscul contaminării prin purtătorii de boală”. 2. Deşi în România avem o bază legală pentru controlul pestei porcine africane (PPA), respectiv, Directiva 2002/60/CE a Consiliului de stabilire a dispoziţiilor specifice de combatere a pestei porcine africane, transpusă în legislaţia naţională prin Ordinul ANSVSA nr. 99/2006, modificat prin Ordinul ANSVSA 7/2010, conform cărora „Prezenţa sau suspicionarea pestei porcine africane este notificată obligatoriu şi imediat autorităţii veterinare competente teritorial”, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în calitate de autoritate centrală competentă, nu a luat nicio măsură pentru a preveni dezastrul economic şi social provocat de această boală. Guvernul României, respectiv ANSVSA nu a întreprins măsuri suficiente pentru a împiedica extinderea rapidă a pestei porcine africane la nivel naţional. Guvernul României a înfiinţat organisme mamut, cum ar fi Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă - o structură intermini sterială care funcţionează greoi în situaţii de urgenţă, în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea Centrul Naţional de Combatere a Bolilor – structură responsabilă de politica şi operaţiunile adoptate în combaterea pestei porcine africane în România. În organigrama Centrului Naţional pentru Combaterea Bolilor se află următoarele unităţi operative: Unitatea centrală de decizii coordonată de ministrul afacerilor interne, dna. Carmen Daniela Dan, Unitatea operaţională centrală condusă de dl. Geronimo Răducu Brănescu, preşedinte ANSVSA şi Unitatea centrală de sprijin formată din consultanţi şi reprezentanţi ai unor ministere şi organizaţii relevante. Totodată, în teritoriu, în fiecare judeţ, există câte un Centru local de control al bolilor sub conducerea prefecţilor, care se ocupă efectiv de controlul şi combaterea pestei porcine africane. Prefectul fiecărui judeţ este veriga de legătură a Ministerului Afacerilor Interne în lanţul de comandă la ni vel local. 3. În temeiul actelor normative şi legislative mai sus arătate, Guvernul României are elaborat, încă de acum câţiva ani, „PLANUL DE CONTINGENŢĂ AL ROMÂNIEI PENTRU PESTA PORCINĂ AFRICANĂ”, conform căruia sunt stabilite modalităţile prin care vor fi dirijate şi controlate intervenţiile în focarele de pestă porcină africană, precum şi modul de ecarisare a materiilor de risc rezultate din aceste focare. Ba mai mult decât atât, procedurile detaliate au fost stabilite în „Manualul operaţional pentru intervenţia în focarele de pestă porcină africană” (la porcii domestici) şi „Manualul operaţional pentru combaterea pestei porcine clasice şi a pestei porcine africane la porcii mistreţi”, acestea făcând parte din Planul de Contingenţă. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în calitate de autoritate centrală competentă, nu a respectat procedurile stabilite în planul de contingenţă şi nici normele metodologice de aplica re ale acestuia. Astfel, ANSVSA nu a acordat atenţia cuvenită apariţiei primului focar de pestă porcină africană în judeţul Tulcea, respectiv în data de 10 iunie 2018. La acea dată, preşedintele ANSVSA se afla în China însoţit de proprietari de ferme de porci, unul dintre aceştia fiind directorul executiv al DSVSA Dâmboviţa, interesaţi în a găsi potenţiali cumpărători chinezi. De asemenea, în perioada 11-15 iunie 2018, directorul general al ANSVSA a plecat la cursuri în Spania, în condiţiile în care în ţară era stare de urgenţă şi ar fi trebuit să coordoneze acţiunile specifice de blocare a extinderii pestei porcine în judeţul Tulcea. S-a efectuat uciderea porcilor, atât din cadrul fermelor de specialitate, cât şi din gospodăriile private ale ţăranilor din mediul rural, fără discernământ, la grămadă, fără analize şi cercetări temeinice, fără respectarea normelor legale de sacrificare a animalelor impuse de către Autoritatea pentru Protecţia Animalelor , fără respectarea normelor privind colectarea, depozitarea, transportul şi ecarisarea cadavrelor, iar ulterior salubrizarea locurilor afectate. Şi mai grav decât atât, prin aplicarea defectuoasă a procedurilor ce se impuneau, autorităţile „competente” au pus în pericol siguranţa naţională, datorită modului în care animalele au fost colectate, sacrificate, ulterior cadavrele depozitate, transportate şi îngropate (în unele zone ale ţării porcii au fost îngropaţi de vii, acesta reprezentând un act de mare cruzime faţă de animale, săvârşit cu intenţie şi premeditare). 4. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranța Alimentelor, în calitate de autoritate centrală competentă, la simpla suspiciune de posibilă existenţă a virusului PPA, avea obligaţia : * să informeze prin campanie națională, atât populaţia României, cât şi fermierii crescători de porci, cu privire la modalitatea prin care se poate preveni infectarea animalelor din gospodăriile particulare şi ferme; * să pună în aplicare Planul de Contingenţă, astfel încât, prin amploare şi intensitate, situaţia să nu ameninţe viaţa şi sănătatea populaţiei, a animalelor, siguranţa alimentelor, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale importante, creşterea porcilor în România constituind o tradiţie strămoşească; * să depună toate diligenţele pentru „restabilirea stării de normalitate fiind necesară adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente prin alocarea de resurse suplimentare importante şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate în combaterea bolilor.” 5. În data de 25 mai 2017, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) prin reprezentantul său legal, preşedinte Geronimo Brănescu, anunţă că „Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor a declarat România Ţară liberă de pestă porcină„ şi că „ţara noastră va relua exportul de carne de porc, iar în acest sens au fost demarate negocierile cu câteva ţări”. Cu toate acestea, la sfârşitul lunii iulie 2017, ANSVSA dă un comunicat oficial prin care anunţă că „virusul bolii PPA a fost introdus în România prin intermediul unor produse de origine animală contaminate, provenite din Ucraina”, iar în luna ianuarie 2018, aceeaşi autoritate anunţă că în România a apărut un nou focar de pestă porcină, fără a mai menţiona provenienţa virusului. 6. În nicio localitate din mediul rural unde s-a confirmat existenţa a cel puţin un focar, porcii sănătoşi confiscaţi de autorităţi în vederea uciderii nu au fost cântăriţi de către echipele care reprezintă autoritatea statului român.Evaluarea animalelor confiscate s-a facut ochiometric, fapt ce a dus la prejudicierea proprietarilor de animale cu sume importante de bani. Cert este că acei cetăţeni au de primit cu 30% mai puţin decât valoarea reală a animalelor respective. 7. Se cheltuie sume mari de bani din bugetul ţării cu soluţii de dezinfectare. Această măsură este ilogică şi nu are niciun efect în stoparea extinderii pestei porcine africane, deoarece aceşti viruşi/microorganisme „nu se aşează” numai pe roţile maşinilor, microorganismele se află peste tot, în interiorul maşiniilor, pe hainele celor care se află în maşinile respective etc. Se cheltuiesc sume impresionante de bani fără niciun rezultat, de fapt se alimentează conturile unora din cercurile apropiate puterii locale în zonele afectate de pesta porcină africană. 8. În toate comunicările oficiale, ANSVSA a dat asigurări că pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având, însă, impact la nivel social din punct de vedere economic. În prezent se distrug cantităţi impresionante de carne de porc provenită de la animale sănătoase. Pentru un porc găsit bolnav se ucid preventiv prin gazare şi, ulterior, se îngroapă circa 2.000 porci sănătoşi! 9. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, domnul Petre Daea, prin Ordinul nr. 1295 din 3 august 2018 îi obligă pe proprietarii de teren agricol cultivat cu porumb din zonele afectate de pesta porcină africană să achiziţioneze dispozitive pentru împrăştierea substanţelor dezinfectante, să dezinfecteze maşinile agricole la ieşirile din suprafeţele agricole unde s-a efectuat activitatea de recoltare, să distrugă prin ardere lanurile de porumb afectate de mistreţi şi să dezinfecteze zona respectivă. Pesta porcină africană va duce la dispariția unor animale și păsări sălbatice din pădurile României! În termen de 90 de zile trebuie împușcați 27.914 de mistreți! Mult mai grav este faptul că pe o rază de 13 km din zona fiecărui focar de pestă porcină africană vor fi împușcați toți mistreții și toate speciile de prădători cu păr și pene! În județele Constanța, Tulcea și Brăila vor fi împușcați toți prădătorii cu păr și pene! Pădurea din această zonă va ajunge precum Marea moartă!!! 10. Pesta porcină africană este cea mai dură lecție de economie aplicată fermierului român cu ajutorul cozilor de topor din România! Cine scapă de pesta porcină africană, NU scapă de MAFIE! Crescătorii de porci din România sunt loviți din două direcții, una este cea cunoscută multora dintre noi - pesta porcină africană care extinde fulgerător cu ajutorul ANSVSA, iar cea de-a doua lovitură vine din partea achizitorilor de porci/unităților de abatorizare din România, care atenție, în zonele neafectate de pesta porcină africană, oferă la unison un preț de achiziție de sub 5 lei per kg în viu, mult sub prețul sub care crescătorii de porci înregistrează pierderi, adică cel de 6 lei per kg în viu! Să fie vorba de o înțelegere între aceștia? "Cum a venit pesta porcină la noi? Datorită unei erori umane. Ce înseamnă eroarea umană? Un om nesăbuit care a eludat legile și a intrat în țară cu produse veterinare nesupuse controlului. A hrănit porcii și așa a apărut primul virus în România." Petre Daea, ministrul agriculturii, interviu acordat ziarului Capital, 13 august 2018. „Echipele morții formate din birocraţi, jandarmi, politişti, folosindu-se de neputinţa ţăranilor dată atât de vârsta înaintată, cât şi de boli, intră mai mult cu forţa în curţile acestora, ca pe vremea colectivizării, le ucid porcii sănătoşi, lăsându-i fără hrană în prag de iarnă. Statul român, din apărător al drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, s-a transformat în samsarul ţăranului român, luându-i acestuia la preţ de nimic, în baza unor evaluări ochiometrice, porcul crescut cu trudă în sistem tradiţional, aşa cum a făcut-o de sute de ani. În foarte multe localităţi, mii de familii din mediul rural au fost terorizate de către birocraţii şi incompetenţii care se află în acest moment la cârma unor instituţii centrale şi locale din România! Despre cum a ajuns pesta porcină în România, nu se ştie prea multe, doar că „primul virus” a fost adus de către „un om nesăbuit” conform celor declarate de către Petre Daea, ministrul agric ulturii. Instituţiile importante ale statului român încă fac cercetări pentru a afla cum au pătruns în ţară virusul nr. 2, nr. 3 şi aşa mai departe!” conf. univ. dr. Costel Stanciu, preşedinte APC. Cum îşi protejează autorităţile “competente” din România, ţara, populaţia de la oraşe şi sate, industria producătoare de alimente, micii şi marii întreprinzători, sursele şi resursele care asigură hrană în mod curent şi obişnuit în ţara noastră, implicit interesul major pentru siguranţa naţională, etc....? Cum s-a ajuns în această situaţie? Cine este răspunzător pentru IGNORANŢĂ, NEGLIJENŢĂ şi ABUZ? Cine este răspunzător pentru prejudiciile imense şi efectele provocate de această epidemie de pestă porcină africană? La toate acestea, şi la multe alte întrebări, trebuie să ne răspundă neîntârziat Guvernul României împreună cu toate autorităţile competente subordonate şi abilitate în supravegherea, controlul şi prevenirea unor astfel de situaţii, precum şi Consiliul Suprem de Apărare al Ţării, aceasta fiind o prioritate printre multe alte priorităţi ce nu suportă amânare!