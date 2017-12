„Se poartă culorile tari, dar şi... prăfuite“

Creatoarea de modă Ana Maria Cornea şi-a lansat recent, în Capitală, o nouă colecţie vestimentară, denumită „Între Venus şi Afrodita\", care va putea fi admirată, în curând, şi la Constanţa. Designerul care colaborează şi cu Fashion TV pentru proiecte speciale - styling şi campanii de promovare - a acordat cotidianului „Telegraf” un amplu interviu, în care a vorbit despre tendinţele verii în modă, proiectele sale în Constanţa şi sursele ei de inspiraţie. Absolventă a Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, secţia Design vestimentar, creatoarea s-a făcut remarcată prin îmbinarea picturii cu designul vestimentar, fiecare lansare de colecţie fiind însoţită de vernisajul unei expoziţii, dar şi prin câteva colaborări cu nume mari ale industriei modei.

Reporter (R): Ce surse de inspiraţie aţi avut pentru colecţia „Între Venus şi Afrodita\"?

Ana Maria Cornea (A.M.C.): Sursa principală de inspiraţie o are în centru pe Afrodita sau Venus, cum preferaţi, zeiţa mitologică a dragostei, frumuseţii şi fertilităţii. Ca surse de inspiraţie şi creaţie, am adăugat muzica clasică şi jazz-ul. Atributele care caracterizează colecţia „Între Venus şi Afrodita\" sunt următoarele: frumuseţe, preţiozitate, feminitate, strălucire, stil, armonia formelor, structuri compoziţionale clare, draparea ţesăturilor, volumetrii inteligente.

R.: De cât timp pregătiţi lansarea?

A.M.C.: La colecţie am început să lucrez de anul trecut, din decembrie, însă faptul că am suferit un accident cu placa de snowboarding mi-a dat puţin peste cap planurile, deoarece am stat în spital, am suferit trei intervenţii chirurgicale la piciorul drept, iar recuperarea a fost şi este foarte grea. Cu toate acestea, sunt, însă, sigură că totul o să fie bine! Gândesc pozitiv şi cred în talentul meu!

R.: Se completează pictura cu designul vestimentar? În ce măsură una o influenţează pe cealaltă?

A.M.C.: Sigur că pictura completează partea de design vestimentar! Pentru mine e un atu foarte important că mă pricep şi la pictură şi la styling, pe lângă design! Toate cele trei laturi artistice fac echipă bună! Viziunea mea e mult mai mare, mai bogată! E un plus de care sunt foarte mândră! În tablourile vernisate în ultima expoziţie, am introdus, într-un mod extrem de ingenios, elemente şi eşantioane de materiale din colecţia „Între Venus şi Afrodita\", peste care am intervenit cu alte elemente şi tehnici! Un mix nebun, dar frumos şi unic!

R.: Aveţi de gând să lansaţi colecţia şi în Constanţa?

A.M.C.: Cu siguranţă am să ajung să-mi lansez într-un mod oficial colecţia şi la Constanţa, însă vineri am semnat un contract cu un magazin din Constanţa, în care se găsesc produsele Ana Maria Cornea, alături de alte nume mari ale designului vestimentar din România.

R.: Ce ne puteţi spune despre campania de promovare Fashion Luxury Spring Water, la care aţi participat vara trecută, la Mamaia, alături de Fashion TV?

A.M.C.: Sunt foarte bucuroasă că în Mamaia am reuşit să înfăptuiesc acest proiect internaţional, extrem de aplaudat şi lăudat! Ţin să precizez, pentru necunoscători, că toţi membrii echipei - machiaj, păr, fotograf, cameramani, regizori, modele - au fost aleşi din România! Am avut şansa, ca stilist, să arăt din nou cât de creativă pot să fiu, alături de o echipă minunată! Filmuleţele şi pozele de campanie, care au promovat Fashion Luxury Spring Water, au făcut înconjurul pământului prin transmiterea lor de către Fashion TV Paris pe site-ul lor, astfel Mamaia şi România au fost promovate pe tot mapamondul!

R.: Ce se poartă vara aceasta şi care sunt tendinţele pentru toamnă-iarnă?

A.M.C.: Eu recomand să purtăm ce ne prinde bine, nu ce se poartă! Sunt multe personaje în România care, din dorinţa de a se îmbrăca în tendinţe, ajung în partea ridicolă, pentru că sunt elemente vestimentare care nu se potrivesc personalităţii lor! Deci, trebuie să alegem inteligent, să cumpărăm elemente vestimentare care să ne încadreze frumos. Mix-urile noaste vestimentare trebuie să fie creative, pe forma corpului nostru şi în ton cu personalitatea noastră! Ţinuta noastră vestimentară vorbeşte despre ce fel de oameni suntem, ce ne place, ce mesaj vrem să transmitem! În mare, vara aceasta, se poartă culorile tari, dar şi prăfuite, imprimeuri, mix-ul alb cu negru, drapaje, dantele, paiete. E o bogăţie de tendinţe în această vară, gata să cucerească şi să satisfacă până şi gusturile celui mai cârcotaş om!