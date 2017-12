Se poartă nuditatea în clipurile muzicale

Într-o perioadă a nudităţii excesive a vedetelor feminine din lumea muzicii, trupa Foo Fighters s-a gândit să fie o replică masculină a acestora. Aşa că pentru promovarea noului lor turneu în SUA, cei patru membri ai trupei au renunţat complet la haine şi au intrat la duş. Pe muzica formaţiei Queen, rockerii au păstrat pe ei doar cizmele şi pălăriile. Iar admiratoarele se pot bucura în voie de posterioarele celor patru. Rămâne de văzut dacă au reuşit să îi impresioneze şi pe băieţi.

Pe rând, Rhianna, Beyonce sau Lady Gaga se folosesc de metoda nudităţii pentru a-şi promova noile piese. Lady Gaga este cea din urmă care a ales un videoclip deocheat pentru piesa ”You and I”, lansând de fapt ”o serie de filme de modă”. În primul dintre acestea, vedeta în vârstă de 25 de ani face mişcări senzuale pe o podea albă, fiind îmbrăcată cu o rochie vaporoasă scurtă. La un moment dat, Lady Gaga apare aproape goală, lăsându-şi la vadere tatuajele de pe pulpa stângă. Videoclipul, intitulat ”Haus of U”, este filmat în alb şi negru şi o mai prezintă pe cântăreaţă dansând şi pozând precum o balerină. Spre deosebire de toate videoclipurile sale de până acum, Lady Gaga apare cu foarte puţin machiaj şi îşi poartă părul lung liber. Filmul este primul din cele cinci pe care artista le-a realizat în acelaşi timp cu videoclipul piesei ”You and I”, celelalte patru urmând să fie lansate zilele viitoare.