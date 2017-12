Se poartă pălăria cu gaură de şarpe

Am evocat deunăzi biografia dosarului de la securitate, meandrele existenţei sale şi alte momente spectaculoase din viaţa sa, precum şi istoria pălăriei. Dintre numeroasele genuri de dosare, de departe, unul dintre ele pare să cîştige teren. Mă refer direct la dosarul - muscă, fără nici o trimitere la Mona Muscă, un model nou legat direct de existenţa pălăriei în politichia noastră. Se spune despre un politician sau altul că se simte cu dosarul - muscă pe pălărie de cînd cu desecretizarea acestora. Dosarul şi pălăria, despre care noi am mai vorbit, continuă o lungă tradiţie a legăturilor care le-au consacrat existenţa. Sînt cazuri în care unii îşi fac din dosarul altora pălărie. Se poartă în politichia noastră pălăria confecţionată din dosarele altora, evident, de la securitate. Sigur, nu oricine îşi permite un astfel de model scump şi eficient. Se spunea înainte că atunci cînd plouă, atenţie, nu-ţi pasă pentru că ai canadiană nouă… Ei bine, în cazul pălăriei, dosarul asigură o protecţie mult mai largă. Cel care gestionează dosarele de la securitate ce poartă numele adversarilor săi politici se dovedeşte a fi un bun organizator al jocurilor gen de-a şoarecele şi pisica. Şeful cu dosarele se dă în vînt după capcanele simple, dar eficiente, cu dosare care pot fi transformate în pălărie. Se poate observa că scoaterea lor pe piaţă se face selectiv şi în funcţie de modelul de pălărie dorit. Cu alte cuvinte, personajul în cauză preferă pălăria făcută cu materialul altuia. De ceva timp, asistăm la o isterie a pălăriilor! Şeful care gestionează dosarele adversarilor săi politici a declanşat dansul nebun al pălăriilor. Paradoxal, pe afişul spectacolelor de gală nu apare nicio pălărie din partidul pe care îl adoră! Tragem concluzia că partidul său e ca fata mare care face în pălărie, dar nu contează! Dosarul - muscă dă multora fiori reci pe şira spinării. Nimeni nu mai este sigur pe pălăria lui mîine sau poimîine. Dosarul - muscă de la securitate se dovedeşte a fi călcîiul murdar al lui Ahile. E vraişte în politichia noastră! Şeful cu dosarele a atins apogeul orgasmului politic. Pentru el, dosarul e ca un plici cu care îşi pocneşte adversarii politici puşi pe fugă. Îmi aduce aminte de o scenă din "Amintiri din copilărie" în care eroul principal prinde muşte cu ceaslovul. Tot mai mulţi sînt cei care se simt cu dosarul - muscă pe pălărie. Preventiv, ca pe caniculă, politicienii îşi îndeasă pe cap pălăriile de partid. Degeaba. Carambolurile politice sînt bine planificate de şeful dosarelor - muscă. După o strategie bine pusă la punct, musca este trimisă la înaintare pentru a verifica noile orientări politice. La nevoie, pentru a da greutate acţiunilor sale, şeful foloseşte şi ceaslovul cu care striveşte partidele mai mici şi aliaţii anemici. În faţa acestei ofensive, supravieţuieşte cine poate. Şeful cu dosarele a demonstrat că, dacă lui îi pică bine, îşi mănîncă proprii pui. Se aude bîzîit de muscă pe pălăria politichiei noastre. Dosariada anulează imunitatea. Pe această temă, se organizează serbări cîmpeneşti cu lăutari şi trînte strămoşeşti. Se aud tot felul de provocări gen: "Vrei să ne batem cu dosarele sau să ne facem vînt cu pălăriile?" Adevărul este că, în materie de făcut vînt din politichie sau dintr-o structură sau alta, dosarul este cel mai eficient. Aţi văzut ce a păţit doamna Muscă! Repet, care nu are nici o legătură cu musca de pe pălărie. A ajuns dosarul de la securitate liantul de bază al jocurilor de culise. Intrat pe mîinile unui păpuşar de soi, poate provoca adevărate cataclisme în politică. Păi, tot e unul care vrea să rămînă numai el în vîrf! În imaginaţia sa, restul nu trebuie să scoată capul de sub pălăria bine controlată de musca ţeţe care-şi trage seva puterii din dosare! De acum încolo, dosarul şi pălăria vor fi greu de despărţit pentru că au o soartă comună. În situaţia prezentată, paradoxal, se caută pălăriile mari cu gaură de şarpe…