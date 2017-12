Se pregătește covorul roșu pentru Băsescu

Preşedintele PMP, Elena Udrea, a anunțat sâmbătă, la Băile Tușnad, că, săptămâna aceasta, ”Consiliul Național Executiv al PMP va adopta o invitație formală” pe care o va adresa președintelui în funcție, Traian Băsescu, de a se alătura partidului. ”Am decis să adoptăm un document în care să afirmăm ferm din partea PMP continuarea proiectelor începute în mandatele președintelui Băsescu, susținerea pe mai departe a principiilor și valorilor cărora s-au subsumat cele două mandate ale președintelui României”, a declarat Udrea. Ea declara, în noiembrie, că singura funcţie de conducere pe care ar putea să o aibă Băsescu în PMP ar fi cea de preşedinte al partidului, arătând că nu-şi imaginează ca actualul şef al statului să vină ca secretar general sau ca vicepreşedinte. Să înțelegem că Udrea își va da demisia din principiu? Principiile, de bună seamă, nimic altceva, au îndemnat-o și să facă pasul către politică sub aripa protectoare a lui Băsescu, așa cum au condus-o și sub aripa lui Cozmin Gușa pe când acesta era secretar general al PSD. Tot principiile au împins-o apoi către PNL, partid sub sigla căruia a și obținut un loc de conslier local în București. Principiile i-au arătat apoi calea către Cotroceni și, din 2006, către PD. A urmat fatidicul PDL, cu stație finală PMP. Nu e traseim, este principiu pur.