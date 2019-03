Se pregătesc schimbări în PSD. Pleacă Firea?

09:39:19 / 06 Martie 2018

IMPERECHERE SEXUAL-POLITICA

Dna Firea vrea sa evite cu orice pret sfarsitul carierei sale de primarita a capitalei. Incapabila de a face ceva, dupa cum era de asteptat, a inceput sa-si pregateasca falimentul politic, dand vina cu anticipatie pe altii., afirmand ca i se pun bete in rotile ei patrate, si ca nu este sprijinita de guvern, de partid, de presedintele Romaniei, de popor, UE. si NATO. Eroina noastra care a promis in campania electorala marea cu sarea, uita ca anumite functii nu au menirea sa faca ceva in interesul public, ci pentru interesele de gasca si clan, asa dupa cum si ea a facut pentru altii cand inca nu era decat o oarecare guraliva in mass-media. Dupa ce a demonstrat deja ca este o neispravita in functia de primar, a inceput sa dea lectii ministrilor care "se lasa subjugati" de subalterni. Este normal sa fie asa, acesti subalterni fiind specialisti si unsi cu toate alifiile, profita de faptul ca sunt condusi de ministri efemeri si straini de domeniile in care au fost numiti. Se adevereste principiul ca nu esti numit intr-o functie ca sa inveti ce sa faci, ci pentru ca sti ce trebuie sa faci. Mai aflam din declaratia Firei ca directorii din ministere au interese financiare si politice. Cutra asta de Firea, mai perversa decat Ecaterina Andronescu face pe ,naiva, desi stie ca aceste interese financiare se transforma in bani pentru partid si pentru cei care i-au numit si ii mEntin in functii. Se pare ca Dragnea a gasit solutia ideala de a asigura gloria PSD si armonia intre cei care vor conduce partidul : imperecherea, barbati si femei la paritate. Intram astfel intr-o era noua in care armonia si chiar mai mult decat atata, dintre sexe, incepe de sus in jos, spre deosebire de democratie care incepe invers. Si uite asa, cu pesedeul si Dragnea in frunte, vom sparge munte dupa munte. Si dupa ce vom nivela tot si toate, cu exceptia averilor, ce vom mai avea de facut? In sfarsit, vor putea veni si liberalii la guvernare intr-o tara in care nu mai e nimic de furat. Poate doar ca sa se imperecheze si ei.